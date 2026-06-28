В Украине введут новую награду: за что будут вручать орден Европы

Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде учредить новую государственную награду — орден Европы. Им будут награждать за выдающиеся заслуги в поддержке курса Украины на вступление в Европейский Союз.

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Об этом сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук. Документ планируется рассмотреть на одном из ближайших пленарных заседаний.

"В Верховную Раду Украины от Президента Украины поступил законопроект "О внесении изменения в статью 7 Закона Украины "О государственных наградах Украины"", — сообщил Стефанчук.

Согласно документу, орденом Европы предлагается награждать граждан Украины и иностранцев за выдающиеся заслуги в поддержке стратегического курса государства на приобретение полноправного членства в Европейском Союзе.

Также награду планируют вручать за весомый вклад в помощь Украине в укреплении её устойчивости в защите независимости и безопасности всей Европы, укрепление международного сотрудничества в интересах демократии, мира и добрососедства, а также развития дружественных и всесторонних отношений между народами.

После регистрации в Верховной Раде законопроект должен быть рассмотрен народными депутатами на одном из ближайших пленарных заседаний парламента.

Напомним, что 11 июня комитет Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и инфраструктуры рекомендовал парламенту принять законопроект № 3023 о легких персональных электрических транспортных средствах. Документ предусматривает определение прав и обязанностей пользователей электросамокатов, моноколес и других подобных средств передвижения.

Также OBOZ.UA сообщал, что Верховная Рада приняла проект закона о внесении изменений в закон Украины " О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно усовершенствования деклараций добропорядочности судей и семейных связей судей. Этот законопроект является одним из обязательств Украины в соответствии с так называемым списком Качки-Коса и фактически размораживает получение 300 млн евро в рамках программы Ukraine Facility.

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