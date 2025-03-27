Синоптик дала прогноз на пятницу в Украине и предупредила о 'качелях' с похолоданием. Карта

28 марта в Украине ожидается достаточно теплая погода. Днем температура будет колебаться от +12 до +18 градусов, а на юге местами будет даже достигать +20 градусов.

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Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. 28 марта на востоке и северо-востоке могут идти дожди, но на большинстве территории страны осадков не ожидается.

Ветер будет умеренный, восточные направления, с порывами до 15-20 метров в секунду в западных и южных регионах.

В Киеве 28 марта дождей не ожидается, ночью температура опустится до +3… +5 градусов, а днем потеплеет до +15 градусов.

29 марта днем в Украине ожидается +12…+18 градусов.

Однако уже на 30 марта синоптик прогнозирует резкое похолодание в некоторых регионах, в частности на севере, западе и в центральных областях, где температура может упасть до +8…+13 градусов. На остальной территории Украины в воскресенье еще будет сохраняться тепло.

С 31 марта снова потеплеет в тех районах, где было холодно, а вот 1 апреля снова ожидается похолодание на западе, севере и в центре.

Следует отметить, что в начале апреля в Украине возможно понижение температуры, однако аномальных холодов не ожидается. Тем не менее, погода все-таки будет в весенних пределах. Температурные колебания типичны для весеннего периода, поэтому значительного дискомфорта они не повлекут.

Как сообщал OBOZ.UA, Киев вошел в рейтинг 35 столиц мира с лучшими показателями качества воздуха в 2024 году. Столица Украины оказалась на 33-м месте.

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