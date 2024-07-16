В Украине в последний раз переведут часы на зимнее время: точная дата

Перевод часов на летнее и зимнее время используют многие страны для более эффективного использования дневного света. В Украине это тоже делают, но вскоре эту практику отменят.

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Весной украинцы перевели часы в час вперед последний раз. О том, когда нужно будет раз переводить их на зимнее время, рассказывает OBOZ.UA.

В последние годы традиция перевода часов вызывает все большее количество споров и дискуссий. Например, некоторые люди считают, что перевод часов негативно влияет на их здоровье и производительность.

Причины перевода часов

Главной причиной перевода часов является желание эффективнее использовать дневной свет. Это позволяет экономить электроэнергию, уменьшая потребность в искусственном освещении вечером. Кроме того, больше дневного света может оказывать положительное влияние на здоровье и настроение людей.

Однако психологиня и сомнотерапевт Оксана Волошина специально для OBOZ.UA рассказывала, что перевод времени может негативно влиять на биологические ритмы человека и его здоровье в целом.

Когда состоится последний перевод часов в Украине

16 июля 2024 года парламент принял законопроект №4201 об отмене перевода времени в Украине с зимнего на летнее время. Поэтому в последнее воскресенье октября, а именно в 4:00 ночи 27 октября 2024 года украинцы переведут стрелки часов последний раз.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что хотя в Украине отменяют перевод часов, некоторые страны продолжат переходить на летнее и зимнее время.

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