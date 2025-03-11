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Бронирование в Дії возобновили раньше времени: почему услуга не работала

Ксения Капустинская
Рынки и компании
2 минуты
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Украинцы могут получать бронь от мобилизации в течение трех суток

В Украине вернули бронирование военнообязанных через портал государственных услуг Дія. Планировалось, что услуга будет недоступна 11 марта с 9:00 до 18:00, однако функцию вернули к работе чуть раньше, около 17:15.

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Об этом сообщил официальный Telegram-канал Дії. "Сервис бронирования на портале Дія восстановлен", – говорится в сообщении.

Причиной приостановки были технические работы на портале. Они затрагивали только сервис бронирования, потому другие услуги работали как обычно.

В Дії отчитались, что после проведения техработ там "усовершенствовали взаимодействие с Единым перечнем органов государственной власти, предприятий, учреждений и организаций". Теперь представители предприятий снова могут бронировать сотрудников в несколько кликов.

Бронирование в Дії вернули чуть раньше, чем планировали

Бронирование в Дії: инструкция, как оформить для сотрудника

  • Зарегистрироваться и авторизоваться в электронном кабинете на портале Дія;
  • в разделе "Услуги" выбрать "Бронирование работников";
  • проверить данные о компании;
  • заполнить данные о работниках, подаваемых на бронирование и подписать документы;
  • результат заявки поступит в течение 72 часов. Он появится в электронном кабинете, а также в приложении "Резерв+" работника, которого бронирует предприятие.

Следует учитывать, что правительство продлило сроки перебронирования сотрудников критически важных предприятий – это можно сделать до 31 марта 2025 года. Перебронирование дает возможность обновить критическим предприятиям свой статус в соответствии с новыми критериями, т.к. ранее Кабмин изменил правила. В частности, теперь для определения критичности применяется месячный период расчета средней заработной платы.

К примеру, если указ о критичности был выдан в октябре-2024 года, он остается в силе только до 31 марта 2025-го. Если статус не обновится вовремя, сотрудники предприятия лишаться брони. После обновления статуса критичности предприятию нужно перебронировать сотрудников, которые получили бронирование до 28 февраля 2025 года.

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Как аннулировать бронирование работника: инструкция для Дії

  • В первую очередь нужно авторизоваться на портале с электронной подписью юридического лица.
  • Далее следует выбрать услугу "Аннулирование бронирования работников" или перейти на страницу по ссылке.
  • На странице потребуется подать заявление с данными о работниках на разбронирование, проверить его и пописать электронной подписью.
  • Результат должен появиться в течение суток, уведомление придет на электронную почту, а также появится в личном кабинете.

Податься на аннулирование можно раз в 30 дней. А если компания теряет статус критичности, то бронирование аннулируется автоматически.

Как сообщал OBOZ.UA, также марта 2025 года также вступили в силу изменения в мобилизационное законодательство. Теперь представители некоторых профессий могут получить отсрочку от мобилизации, если работают в важной для экономики страны отрасли. В то же время, часть других работников может потерять бронирование.

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