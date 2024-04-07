В Украине потеплеет до +26: синоптики назвали дату

В Украине уже в понедельник, 8 апреля, во всех областях потеплеет на несколько градусов. Погода в рабочие дни новой недели (8–12 апреля) будет по-настоящему весенней, без осадков.

Согласно прогнозу, опубликованному на сайте Укргидрометцентра, средняя температура днем по стране 7 апреля составляла +16…+18. 8-го числа она будет уже +21…+23 градуса.

8 апреля в Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Винницкой, 9-10 апреля в восточных, центральных (кроме Черкасской), Херсонской, 10 апреля также в Ивано-Франковской и Черновицкой областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В понедельник, 8 апреля, воздух днем прогреется максимум до +23. Наиболее низкой температура будет в Черкасской, Сумской, Черниговской, а также Одесской областях (+18…+21 градус).

Во вторник, 9 апреля, погода в Украине будет еще теплее. Максимум – до +25 (на западе, а также на Винниччине и Киевщине). Днем наиболее низкие показатели термометра прогнозируют на Одесщине (+18…+20 градусов).

В среду, 10 апреля, температура будет на уровне предыдущего дня, кроме востока. Там ожидается рост дневной температуры на несколько градусов (до +25).

В четверг, 11 апреля, на востоке страны воздух прогреется до +26. Однако на запад придет похолодание (там прогнозируют +14…+17 днем). Не так жарко будет и в северной части Украины (до +19 градусов максимум).

В пятницу, 12 апреля, погода станет немного прохладнее уже по всей Украине. Тепло останется на юге и востоке (до +24). В центре страны самая высокая температура днем – это +18, на западе +17 градусов.

Как писал OBOZ.UA, в Киеве 2 и 3 апреля фиксировали рекорды максимальной скорости ветра. Во вторник этот показатель достиг 19 м/с (68 км/ч), что стало максимумом с 2018 года.

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