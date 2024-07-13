В Украине ожидается пик аномальной жары, а затем небольшое понижение температур: названы даты

В ближайшие дни в Украине ожидается пик чрезвычайной жары. В некоторых регионах температура воздуха будет держаться на отметке выше +40 градусов.

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Под конец недели ожидается небольшое понижение температур. Об этом в Telegram сообщила синоптик Наталья Диденко.

Дождей в ближайшие дни в Украине не предвидится. Поэтому аномально высокая температура будет сопровождаться палящим солнцем, высокой пожарной опасностью и вероятными маломасштабными смерчами.

Синоптик отметила, что небольшое снижение температуры воздуха на несколько градусов возможно на западе и севере Украины, а также в Винницкой области в течение 18-20 июля.

На юге и востоке сохранится анормальная жара. В северных регионах Украины незначительное ослабление жары может снова смениться ее усилением. При этом в западных областях воздух будет на несколько градусов ниже.

В Киеве пик жары ожидается 14, 15 и 16 июля. В течение этих дней в столице прогнозируется до +39 градусов. Небольшое послабление жары возможно 18-20 июля. Однако в дальнейшем в столице снова вероятно повышение температуры воздуха.

Напомним, во время сильной летней жары работодателям необходимо организовать оптимальный режим труда и отдыха, а также принять определенные меры безопасности, чтобы не допустить перегрева работников. При жаре производительность труда существенно снижается, а вероятность несчастных случаев растет.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины обнародовал свои советы, как пережить сильную жару.

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