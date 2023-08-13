В Украине изменят правила пересечения границы: пограничники получат данные из центров комплектования

В Украине планируют объединить базы данных Государственной пограничной службы и Территориальных центров комплектования. Таким образом чиновники хотят бороться с коррупцией.

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По словам главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александра Новикова, госпогранслужба и ТЦК будут связаны между собой для обеспечения прозрачности. Об этом он заявил в эфире национального телемарафона.

Новиков отметил, что план объединения базы данных пограничной службы и центров комплектования будет направлен в виде проекта распоряжения правительства на утверждение Кабинета министров. Он объяснил, что без изменений правил невозможно будет получить ситуацию, когда все ТЦК будут работать добродетельно.

Также Новиков добавил, что в результате изменятся правила пересечения границы и нормы выдачи документов, необходимых для этого.

"Проект предписания предусматривает, что базы данных пограничной службы и центры комплектования будут связаны между собой. Таким образом, будет обеспечена прозрачная деятельность как ТЦК, так и пунктов пересечения границ", – заявил Новиков.

Вместе с тем глава НАПК подчеркнул, что на сегодняшний день в ТЦК работают около 6 тыс. человек, но подозрений в совершении коррупционных правонарушений было объявлено только 33. Это говорит о том, что большинство сотрудников ТЦК добродетельны. Однако Новиков надеется, что Верховная Рада в ближайшее время возобновит декларирование и все, кого будут назначать на должности в центрах комплектования, пройдут специальные проверки.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Министерстве внутренних дел Украины отреагировали на предложение бывшего нардепа Вадима Денисенко запретить мужчинам выезд за границу еще в течение трех лет после войны. Там подчеркнули, что он не является советником главы МВД и озвученная им инициатива – только его личное мнение.

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