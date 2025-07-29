В Украине будет 'интересная' погода: синоптик уточнила прогноз на среду. Карта

В среду, 30 июля, украинцев ждут погодные сюрпризы. На большей части севера и в центре страны ожидаются грозовые дожди, местами они возможны и в Одесской и Николаевской областях.

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Восточные регионы будут страдать от жары, а вот на остальной территории столбики термометров будут показывать чуть больше +20 градусов. Прогноз на среду сделала синоптик Наталья Диденко.

Какой будет погода в Украине 30 июля

Диденко погоду, которая ожидается в среду, назвала "интересной". В разных уголках страны будут идти грозовые дожди или будет палить солнце.

"Атмосферные фронты обусловят грозовые дожди на севере (но кроме Сумщины) и в центральных областях. В западной части попустит с осадками, разве какие-то локальные возможны. В южной части дождь с грозой ожидается только ближайшей ночью местами в Одесской и Николаевской областях", – рассказала синоптик.

Зато на востоке Украины, согласно ее прогнозу, будет сухо и жарко.

"Жара завтра побудет на востоке, юго-востоке и на Днепропетровщине, +30...+35 градусов. А на остальной территории Украины после прохождения атмосферных фронтов наконец температура воздуха снизится, в течение дня предполагается +21... +26 градусов", – отметила Диденко.

Контрасты температуры и атмосферного давления обусловят порывистый северо-западный ветер.

"В Киеве также завтра, 30 июля, будет чем дышать, в течение дня температура воздуха снизится до +21...+23 градусов. Даже не верится. Однако, чтобы мы не очень здесь расслаблялись, завтра в столице ожидается также и дождь с грозой. Повторяю – 30 июля в Киеве будет свежая погода, а вечером, около 20 часов, даже прохладная. Дождь, между прочим, завтра вечером менее вероятен", – отметила Диденко.

Синоптик также спрогнозировала, что в ближайшей перспективе жара несколько спадет и на юге и востоке Украины, от нынешних +35 до +28...+32 градусов. Только на Луганщине сильная жара еще задержится.

Что предшествовало

Ранее синоптики дали прогноз погоды на последнюю неделю июля. Они спрогнозировали, что дождей станет меньше, но грозы еще будут.

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