В Telegram фиксируют массовые сбои: на что жалуются пользователи

Утром 8 ноября в мессенджере Telegram наблюдается технический сбой. Пользователи с разных стран сообщают о проблемах с загрузкой сообщений и медиафайлов.

Видео дня

Технический сбой в мессенджере начался после 9:00. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

Telegram "устал" с самого утра

Почти половина пользователей, которые сообщили о техническом сбое на портале Downdetector, отметили, что не могут зайти в Telegram и воспользоваться стандартными функциями. Пользователи сообщали о трудностях с отправкой и получением сообщений. Еще треть всех жалоб касалась исключительно проблем с загрузкой и просмотром медиафайлов.

Пользователи Telegram писали, что не могут загрузить файлы любого размера. Не грузяться даже фото и видео, размером в несколько мегабайт.

Сбой затронул пользователей в различных странах, в том числе в Украине. Официальная причина сбоя на данный момент не была озвучена представителями Telegram. Среди возможных причин называются внутренние технические проблемы самого мессенджера (обновления, перегрузка серверов), а также проблемы на стороне интернет-провайдеров в отдельных регионах.

Напомним, от российских операторов связи власти страны-агрессора потребовали прекратить передачу SMS-сообщений и звонков пользователям мессенджеров Telegram и WhatsApp. Таким образом в России пытаются помешать регистрации новых пользователей и использованию указанных мессенджеров старыми.

Как сообщал OBOZ.UA, в WhatsApp отреагировали на блокировку мессенджера на территории России. В частности, администрация сервиса заявила, что власти РФ блокируют работу приложения из-за его конфиденциальности, пытаясь нарушить права 100 миллионов российских пользователей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!