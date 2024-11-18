В Сумской области мужчина проигнорировал повестки и не обновил данные в ТЦК: что решил суд

В Сумах суд признал виновным военнообязанного мужчину, который уклонялся от мобилизации, ему назначено три года лишения свободы. Сообщается, что он систематически игнорировал повестки.

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Об этом стало известно из Единого государственного реестра судебных решений. Первую повестку мужчина получил еще в 2022 году.

Во время судебного заседания уклонист рассказал, что первая повестка ему была вручена на блокпосте при въезде в Сумы. Впоследствии он прошел военную медицинскую комиссию, где он был признан годным и включен в реестр военнообязанных.

Затем, как говорится в приговоре, в 2023 году ему повторно вручали повестки, которые он снова проигнорировал. Из приговора суда известно, что мужчина намеренно устроился на работу в КП "Горводоканал", с целью получить отсрочку от военной службы во время мобилизации в связи с бронированием.

Также гражданин находится в розыске. Как утверждает мужчина, он не появлялся в военкомате из-за того, что имеет проблемы со здоровьем и из-за отсутствия необходимой военной подготовки. За не обновление данных, уклонист уплатил штраф.

Отмечается, что Ковпаковский районный суд признал мужчину виновным по ст. 336 УК Украины. Ему светит наказание в виде лишения свободы сроком три года. Данный приговор датируется 8 ноября 2024 г., его можно обжаловать в апелляционном порядке в течение 30 дней с даты его оглашения.

Как сообщал OBOZ.UA, житель Львовщины выиграл суд против территориального центра комплектования из-за игнорирования его заявления на отсрочку от мобилизации. Львовский окружной административный суд удовлетворил иск многодетного отца, имеющего вторую группу инвалидности, после того, как военный комиссариат не ответил на три его обращения по поводу отсрочки.

Ранее сообщалось, что с 9 ноября 2024 г. в Резерв+ заработала возможность оформления отсрочки от мобилизации онлайн. Соответствующие обновления приложения доступны в AppStore и PlayMarket.

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