В СССР делали 'кофе' из желудей и ячменя: почему традиционный напиток был редкостью

В Советском Союзе кофе, как и другие импортные продукты, был настоящим дефицитом. Банка растворимого кофе считалась ценным достоянием и его покупали только для особых случаев или в качестве взятки для чиновников.

В то же время на полках магазинов всегда можно было найти кофезаменители. Эти напитки, которые часто не содержали ни грамма кофе, позиционировались как полезная и тонизирующая альтернатива, пригодная даже для детей. На вкус они сильно отличались, поскольку изготавливались из разных ингредиентов.

Кофейные напитки советской эпохи

Советская промышленность использовала множество компонентов для производства кофейных напитков. Среди них были цикорий, желуди, зерна ржи, пшеницы, ячменя и овса. Иногда в состав добавляли семена косточковых плодов, каштаны, кедровые орехи и даже оболочку кофейных бобов. В зависимости от состава, напитки классифицировались по содержанию сахара, белка, крахмала или жира.

В начале в названиях таких продуктов часто использовали слово "кофе" с приписками "натуральный" или "высший сорт", что вводило в заблуждение потребителей. Только в 70-х годах установили четкое разграничение между "кофейными напитками" и "натуральным кофе".

Кофе времен СССР

Кофейные напитки делились на две основные группы. К первой относились те, что содержали хотя бы небольшое количество кофе. Например, напиток "Арктика" с белым медведем на упаковке, в состав которого входило лишь 15% натурального кофе, остальное – ячмень, соя и желуди. Существовали также напитки "Курортный", "Экстра", "Утро", "Новость" и "Ростовский", которые фасовали в жестяные банки.

Ко второй группе относились напитки, которые вообще не содержали кофе. Их названия говорили сами за себя: "Желудочный", "Солодовый", "Ячменный любительский" или "Цикорий молотый". Многокомпонентные напитки, такие как "Турист", "Кубань", "Балтика" и "Пионерский", были очень популярны, хотя их упаковка часто оставляла желать лучшего. Названия "Желудочный", "Злаковый", "Ячменный" и "Здоровье" свидетельствовали об их вкусе и целевой аудитории.

Производство кофезаменителей включало несколько этапов: очистка, обжарка и измельчение ингредиентов. Самым важным этапом было обжаривание, которое придавало напитку цвет, запах и вкус. Однако даже после идеальной обработки такие напитки никогда не растворялись на 100%. Например, "Ячменный" и "Солодовый" растворялись лишь на 60%, из-за чего напиток получался мутным и с осадком. До 80-х годов паковали их преимущественно в бумажные пакеты, а позже появились жестяные банки с яркой полиграфией.

Натуральный кофе в СССР был доступен лишь для ограниченного круга лиц. В 20-е годы в страну поставляли мизерные 5 тонн зерен, и его покупка за валюту считалась расточительством. Кофе поставлялся из Колумбии и был доступен только для элиты. Во время Второй мировой войны его выдавали только летчикам, а в послевоенный период поставки прекратились. Ситуация изменилась только в 1972 году, когда благодаря инициативе Леонида Брежнева открыли первую фабрику по производству растворимого кофе в Днепропетровске (теперь Днепр).

Растворимый кофе фасовали в 100- и 50-граммовые банки, которые стоили 6 и 3 рубля соответственно, что было значительной суммой для рядового советского гражданина. Позже производство открыли также во Львове и Ростове. Названия были простыми: "Кофе растворимый", "Кофе высший сорт". Качество такого напитка, по воспоминаниям очевидцев, оставляло желать лучшего. Совсем другое дело было с зерновым кофе, который появлялся на полках крайне редко. Настоящий импортный кофе можно было приобрести в "Березке" или у спекулянтов.

Настоящим прорывом в 80-х годах стал импорт растворимого кофе из Индии под названием Indian Instant Coffee. Он быстро завоевал популярность и в народе получил название "Кофе с индианкой" из-за изображения на банке. Этот продукт попал в СССР после долгих переговоров с Индией, которая имела долг и не могла рассчитаться валютой. Банки из-под этого кофе стали символом статуса, их не выбрасывали, а использовали для хранения других продуктов или просто ставили на кухне как элемент декора, чтобы продемонстрировать гостям, что хозяин может позволить себе импортные товары.

