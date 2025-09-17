В Швейцарии при загадочных обстоятельствах погибла украинка: полиция не раскрывает причины смерти

В Швейцарии при загадочных обстоятельствах погибла 49-летняя украинка. Женщину со смертельными ранениями нашли в квартире общежития, где проживают беженцы из разных стран. К сожалению, врачи не смогли ее спасти. Полиция следов убийства не нашла, хотя знакомые и родные женщины не верят в это.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Соседи нашли с тяжелыми ранениями

В воскресенье, 7 сентября, рано утром жильцы дома в коммуне Фельдбруннен в Швейцарии обнаружили в одной из квартир женщину с серьезными ранениями. Соседи вызвали полицию. Пострадавшая была доставлена в больницу на скорой помощи, но врачи не смогли ее спасти.

Погибшей оказалась 49-летняя львовянка по имени Лилия. Женщина была верующей, принадлежала к церкви Свидетелей Иеговы.

Ее фото и сообщение о гибели появились на страничке instagram.com/tarasuach, это компания "TarasTravel подорожі зі Швейцарії до Європи". Именно с ней Лилия ездила в путешествия в разные страны, ее тут хорошо запомнили. И были потрясены случившимся.

Миграционная служба была против

Как выяснилось, Лилия была беженкой, она приехала в Швейцарию три с половиной года назад, с началом полномасштабного вторжения.

Как рассказала OBOZ.UA мама погибшей, Лилия жила в общежитии для беженцев, там проживают люди из разных стран. Она посещала курсы немецкого языка, потом познакомилась с пожилыми швейцарцами.

Они пригласили ее пожить у них. В большой квартире жили двое пожилых людей, которым почти по 90 лет, и она. Однако миграционная служба была против, они заявили, что украинка должна находиться в социальном общежитии, и Лилии пришлось вернуться.

Но дочка пожилого человека ходила и просила, чтобы Лилии позволили жить у пенсионеров, они хорошо ладили, общались. Службы согласились, и украинка вернулась жить к пенсионерам.

Но через некоторое время вновь миграционная служба потребовала, чтобы украинка выполняла правила и жила в общежитии. Лилия могла только по выходным навещать пенсионеров.

В результате 7 сентября Лилию со смертельными ранениями обнаружили в комнате социального общежития.

Полиция о причинах смерти ничего не говорит

Родным Лилия не жаловалась на жизнь. По словам сына, она изучала язык, нужно было сдать экзамен, потом найти работу. Но это обычные трудности всех, кто уезжает жить в другую страну.

По словам мамы, Лилия сдала языковый экзамен, получила сертификат и с 1 сентября подписала официальный контракт на работу в пекарне, она была технологом.

Все у нее было хорошо. Она говорила маме, что ей ничего не нужно, она будет работать, ей всего хватает. У нее было много знакомых и друзей.

К тому же она любила путешествовать, с той фирмой она объездила много разных мест, побывала в Париже, каталась на лыжах высоко в горах. Вообще она очень любила природу.

Что случилось и почему дочь погибла, мама не знает. Никто из знакомых не может понять. Поскольку полиция ничего не рассказывает даже о характере полученных ранений, все у них тайна следствия. Родные до сих пор не получили заключение судмедэкспертизы. Лишь справку о смерти, где написано, что она умерла не естественным путем.

Сейчас тело погибшей готовят к кремации и должны перевезти на родину.

Незадолго до смерти Лилия выложила в соцсети фото с мужчиной. Кто он такой, знакомые не знают. Но мама говорит, что это человек – брат из ее собрания Свидетелей Иеговы. Никаких романтических отношений у нее не было.

У Лилии, кроме мамы и сына, остались сестра и брат, который сейчас на фронте.

Практически никто из знакомых не верит в версию швейцарской полиции о том, что это не убийство, и считают, что правоохранители просто не хотят заниматься делом украинской беженки.