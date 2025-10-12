В Одессе пассажирский микроавтобус проехал на красный свет и устроил ДТП: пострадали восемь человек. Фото

Утром 11 октября в Приморском районе Одессы на перекрестке улиц Большая Арнаутская и Ришельевская произошла авария с участием пассажирского микроавтобуса "Mercedes Sprinter" и легкового автомобиля "Volkswagen Passat". В результате столкновения пострадали восемь человек.

По данным патрульной полиции, транспортное средство, которое двигалось с пассажирами, проехало перекресток на красный свет и врезалось в легковушку.

Детали расследования аварии

Главное управление Нацполиции в Одесской области сообщило, что водитель микроавтобуса – 64-летний мужчина. Предварительно установлено, что именно он нарушил правила дорожного движения, не остановившись на запрещающий сигнал светофора. За рулем легковушки находился 42-летний одессит.

"В результате ДТП телесные повреждения получили водитель "Mercedes Sprinter" и семеро его пассажиров в возрасте от 32 до 71 года. Все они доставлены в больницу с различными травмами", – сообщил начальник отдела расследования преступлений в сфере транспорта Дмитрий Слюта.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая выясняет все обстоятельства инцидента.

Полиция призывает быть внимательными

Обоих водителей проверят на состояние опьянения. После сбора всех данных правоохранители будут решать вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований.

Полиция отмечает: даже короткое мгновение невнимательности или спешки может стоить жизни. Правоохранители в очередной раз призывают водителей соблюдать правила дорожного движения и останавливаться на красный свет.

