В направлении Крыма движется огромное пятно с нефтепродуктами после аварии в Новороссийске. Спутниковые фото

В Черное море попало не менее 10 тонн нефтепродуктов в результате утечки вблизи российского Новороссийска 29 августа во время загрузки танкера. Огромное пятно площадью около 350 квадратных километров движется в направлении оккупированного полуострова Крым.

Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации. А также пишет мониторинговая группа "Крымский ветер", которая обнародовала спутниковые снимки.

Как видно из фото, большую часть нефти прибило к побережью Краснодарского края России. В сторону Крымского полуострова движется пятно загрязнения площадью 14 кв.км,

На данный момент основное пятно вытянулось на 100 км вдоль побережья Краснодарского края РФ от Новороссийска до Таманского полуострова. Площадь пятна составляет 211 кв.км.

От этого основного пятна нефтепродуктов отделилось пятно нефти площадью 14 кв.км и движется в сторону Крыма, что несет угрозу для экосистем Черного моря, а также туристических районов прибрежной зоны.

Причины аварии

Утечка нефти произошла 29 августа на Морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума вблизи Новороссийска во время загрузки танкера

Тогда площадь пятна загрязнения составляла около 40 кв.м.

После нештатной ситуации Каспийский трубопроводный консорциум вывел из эксплуатации на неопределенный срок один из трех выносных причалов – ВПП-2.

В день аварии российские чиновники заверили, что локализовали разлив нефтепродуктов. Однако, по состоянию на сегодня, спутниковые снимки свидетельствуют, что площадь загрязнения уже достигла угрожающих масштабов

Последствия для экологии

Разлив нефтепродуктов такого масштаба представляет серьезную угрозу для экологии Черного моря, морских экосистем и побережья.

Пятно движется в сторону оккупированного Крыма. Экологи предупреждают, что загрязнение может коснуться также туристических районов прибрежной зоны.

Отметим, что за последние 8 месяцев это уже вторая масштабная авария с разливом нефтепродуктов в Черном море. Из-за санкций, дефицита оборудования и технологий российская нефтяная инфраструктура находится в критическом состоянии. Однако Россия игнорирует эти риски, подвергая опасности жителей Черноморского побережья, в том числе оккупированных территорий.

15 декабря два российских танкера с нефтепродуктами почти затонули у побережья временно оккупированного Крыма. Штормовое море буквально разломало пополам корабли "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Вместе оба танкера перевозили более 8 тысяч тонн нефтепродуктов.

Уже тогда в результате аварии российских танкеров в Черном море погибли более трех десятков дельфинов. Их тела до сих пор выносит на берег. Всего с момента аварии судов в районе Керченского пролива было зафиксировано 61 погибшего китообразного.

