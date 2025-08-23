В Луцке уже почти год судят мужчину за уклонение от мобилизации: что ему грозит

В Луцке уже почти год продолжается суд над мужчиной, которого обвиняют в уклонении от мобилизации. После повторной военно-врачебной комиссии (ВВК) его признали непригодным к службе в армии, и теперь суд ждет официального подтверждения этого вывода.

Видео дня

Уголовное производство против него было открыто еще в феврале 2024 года. Мужчина говорит, что воевать не может по состоянию здоровья, а заключение о его пригодности было ошибочным, поэтому он обжаловал решение ВВК, говорится в сюжете телеканала "Аверс".

Детали дела

Уголовное производство в отношении мужчины открыли по статье 336 Уголовного кодекса Украины – уклонение от призыва по мобилизации, которая предусматривает наказание от трех до пяти лет лишения свободы.

Дело рассматривает Луцкий горрайонный суд Волынской области.

Обвиняемый в уклонении попросил журналистов не показывать его лицо и не называть фамилии, места работы и обстоятельства, при которых получил повестку.

Он не рассказал, сам пришел в ТЦК или его доставили туда полицейские.

Согласно Положению о прохождении военной службы и положению о прохождении ВВК, заключение ВВК можно обжаловать в течение 30 дней, говорит адвокат Анастасия Савчин.

В случае удовлетворения жалобы лицо направляют на повторное прохождение ВВК, где заново просматривают все медицинские документы.

"В случае этого лучанина именно так и произошло. У моего подзащитного уже давно проблемы со здоровьем. Он имел болезни еще до начала полномасштабного вторжения, а, вероятно, еще до АТО. В частности – серьезные проблемы со зрением", – объяснила юрист.

4 августа 2025 года житель Волыни прошел повторную ВВК и комиссия признала его непригодным к военной службе по статье 26а.

"Это означает, что он подлежит исключению из воинского учета – после утверждения заключения в региональной ВВК во Львове. После этого данные должны внести в систему Оберег", — объясняет защита.

Пока нет официального подтверждения из региональной ВВК во Львове, было ли решение о непригодности утверждено.

Ответ на адвокатский запрос пока не поступил, поэтому рассмотрение дела отложили до поступления официального подтверждения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Харькове майор полиции "задержал" своего друга в кабинете больницы, когда тот проходил ВВК, чтобы тот избежал мобилизации. В итоге правоохранителю присудили трехлетний испытательный срок.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!