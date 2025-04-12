В Кривом Роге 16-летнему Косте Новику, погибшему из-за атаки армии РФ, посмертно выдали удостоверение помощника машиниста

4 апреля в результате ракетных обстрелов Кривого Рога погибли 20 человек, среди которых было 9 детей. Один из них – 16-летний Костя Новик.

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Костя, мечтавший стать помощником машиниста, посмертно получил удостоверение, к которому так стремился парень при жизни. Об этом сообщает "Свои. Кривой Рог".

"Документ получили коллектив и друзья. Костя рано потерял родителей. Хотел быстрее получить профессию, чтобы помочь сестре, брату и тете, которая его воспитывала", – рассказали журналисты.

Костя, еще в детстве оставшийся без родителей, стремился помочь семье и получить профессию, чтобы обеспечить свою сестру, брата и тетю, которая его воспитывала. После переезда в Кривой Рог парень продолжил обучение в Криворожском профессиональном транспортном металлургическом лицее на специальность помощника машиниста электровоза. За время обучения он проявил себя как усердный ученик, потому что не пропустил ни одного занятия, и активно участвовал в мероприятиях.

Костя мечтал стать помощником машиниста, ведь это было его призвание. Однако 4 апреля во время ракетных обстрелов Кривого Рога его жизнь оборвалась, когда он стал жертвой российского террора.

Одновременно с Костей погиб и его двоюродный брат, 15-летний Никита Перекрест. Прощание с Костей и Никитой состоялось 9 апреля в Храме Рождества Христова на Восточном-2.

Как сообщал OBOZ.UA, 4 апреля Россия ударила "Искандером" по Кривому Рогу. Баллистическая ракета с кассетной боевой частью прилетела в район плотной жилой застройки, неподалеку от эпицентра взрыва была детская площадка.

7, 8 и 9 апреля в Кривом Роге объявлены на днях траура. 6 апреля объявлен траур по всей Украине. Жуткие кадры с места прилета в Кривом Роге шокировали мир, обстрел осудили ряд мировых лидеров.

В РФ цинично заявили, что якобы избивали по ресторану, где якобы "десятки военных" и "инструкторов НАТО" проводили "совещание". На самом деле там проходил форум красоты и празднования дня рождения.

Президент Владимир Зеленский назвал имена погибших детей и рассказал, что "было всего несколько минут после запуска из района Таганрога" до прилета. Он подчеркнул, что остановить убийства украинцев и установить устойчивый мир можно только благодаря силе и согласованной работе партнеров.

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