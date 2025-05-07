Во время очередной дроновой атаки россиян на Киев 7 мая погибла зооволонтер Татьяна Кобрина. 9 мая ей бы исполнилось 65 лет. Вместе с ней в квартире погиб 28-летний сын Павел, а также несколько котов, которых опекала женщина.

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Погибла волонтер с сыном и их коты

Рано утром 7 мая российские дроны вновь атаковали Киев. Один из них влетел в технический этаж пятиэтажного дома на Берестейке. От мощного взрыва начался пожар. Перекрытие обрушилось в квартиру на 5-м этаже, где жила 64-летняя защитница животных Татьяна Кобрина со своим 28-летним сыном Павлом.

Шансов выжить у матери с сыном не было.

Спасатели через несколько часов смогли добраться до тел. В квартире нашли и пять погибших котов. Всего в семье жило десять животных.

"Троих так и не удалось найти. А двоих раненых и обожженных котов отправили в две ветеринарные клиники. Говорят, что их состояние тяжелое, у одного обожжены легкие", – рассказывает OBOZ.UA знакомая погибшей Ирина Кучмий.

Работала на заводе Антонова

Татьяна Кобрина закончила киевскую школу, училась в Киевском политехе, а после всю жизнь работала на авиазаводе имени Антонова ведущим инженером.

"Она очень любила свою дачу, она у них на Берковцах. Там она тоже заботилась о животных, рядом у них есть ветклиника, где она лечила котов. Кормила, выхаживала их за свои деньги. Она очень много для них делала. Уже даже видишь, что нет у нее возможностей заботиться еще об одном животном, но она все равно никого не слушает, повернется и все сделает как считает нужным. Она была такого невысокого роста, но очень шустрая, везде успевала", – вспоминает о нет Ирина Кучмий.

Несколько лет назад Татьяна перенесла инсульт. Некоторое время она болела, лежала, знакомые думали, что она уже не сможет заниматься животными. Но не тут-то было. Как только женщина почувствовала себя лучше, она вновь вернулась к своему любимому занятию.

"Уже и сын Паша ей говорил, зачем снова в дом принесла кошку, они мне надоели. Но потом он брал их на руки, заботился о них", – добавляет Ирина.

Сын Татьяны был инвалидом с детства, у него был порок сердца, он перенес сложную операцию. Из-за болезни у него были проблемы с рукой. Павел практически не выходил из дома, работал удаленно.

Друзья не могут поверить

Знакомые Татьяны не могу прийти в себя от того, что случилось.

"Сегодня, 7 мая, оборвалась жизнь очень светлого и доброго человека! Это волонтер, которая помогала многим животным. Она должна была идти в отпуск и ехать на дачу. Оборвалась жизнь и ее сына, которому было 27 лет. Они вместе заживо сгорели в своей квартире. Также как и ее 10 котов. Вот так вчера человек помогал, а сегодня его нет. Лично для меня это горе, я не могу поверить, что ее нет! Почему лучшие? Она очень скромно жила. Все таскала тачки, когда ехала на дачу, чтобы покормить там животных", – написала на своей страничке в Facebook Анна Ситниченко.

Ирина Кучмий говорит, что очень надеется, что Татьяна с сыном погибли сразу и не мучились. Иначе страшно даже представить, что могли пережить люди.

У Татьяны осталась старшая сестра, сейчас она занимается похоронами. Дата прощания с Татьяной и ее сыном пока неизвестна.