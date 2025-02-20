В Киеве мужчина заехал на лед и утопил свой автомобиль в Днепре. Видео

В Киеве на Осокорках произошел необычный инцидент. Мужчина решил заехать на лед Днепра, чтобы эффектно подъехать к другу-рыболову.

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Однако его замысел оказался неудачным – автомобиль не выдержал и провалился под лед. Соответствующее видео было опубликовано в соцсетях.

Водитель пытался произвести впечатление, заехав на замерзшую реку, но лед оказался недостаточно крепким для автомобиля. В результате машина ушла под воду, а мужчина очутился в непростой ситуации.

"В Киеве на Осокорках мужик утопил свой автомобиль в Днепре. Он заехал на лед, чтобы подъехать эффектно к своему другу-рыбалке, но провалился под лед", – прокомментировали видео очевидцы.

В ГСЧС в комментарии OBOZ.UA подтвердили ЧП и сообщили, что инцидент обошелся без погибших. Автомобиль будут доставать спасатели.

Напомним, в Стрые Львовской области 29 января произошел чрезвычайный случай. 14-летний парень упал с моста высотой 15 метров в реку. Подросток остался жив, но нуждался в немедленной медицинской помощи.

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