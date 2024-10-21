В Карпатах из-за вырубки леса возникло искусственное озеро. Фото и видео

В Карпатах, на одном из притоков реки Быстрык в Горганах, образовалось искусственное озеро. Это произошло в результате вырубки лесов, что привело к затоплению части долины.

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Об этом сообщает руководитель Черногорского поисково-спасательного поста Василий Фицак. Он отметил, что случайно наткнулся на эту локацию во время прогулки неподалеку от поселка Осмолода в Ивано-Франковской области.

По его словам, на карте место обозначено как Каменистый водопад, однако из-за лесозаготовки и технического перекрытия потока воды была создана запруда. Это явилось причиной затопления значительной части долины.

"Искусственное озеро на одном из притоков р. Быстрик в Горганах. Осмолода. Несколько дней назад, прогуливаясь в поисках грибов, наткнулся на эту локацию. На карте обозначен водопад Каменистый. Здесь проводилась вырубка и техникой был перекрыт поток, создали запруду, и довольно большая часть долины затопилась", – отметил Фицак.

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