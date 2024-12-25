В гуцульской деревне Криворовня провели ежегодную коляду: наколядованные деньги пойдут на ВСУ. Фото и видео

Село Криворовня Верховинского района Ивано-Франковской области считается легендарным не только в Гуцульщине. Именно Криворовненская коляда внесена в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

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А в этом году рождественская коляда в Криворовне собирала деньги для ВСУ. Как 25 декабря известное село праздновало Рождество, рассказал национальный вещатель.

В Криворовне коляду ведут только мужчины. В этом году коляду водили сразу восемь групп (каждая из них состоит из "березы", то есть руководителя, избирателя, то есть мужчины, выбирающего колядников, казначея, ведущего бухгалтерию, музыкантов и самих колядников).

Такие традиции "мужских колядований" хранятся уже более 100 лет.

Коляда начинается на территории церкви Рождества Пресвятой Богородицы, расположеной в центре села, а затем переходит в дома, где может длиться до четырех часов.

Там колядники собирают пожертвования, которые передают в поддержку ВСУ.

Война внесла и другие правки в традиции "мужских колядований". Например, возраст: часть колядников пошла воевать, так что их место заняли совсем молодые ребята. Самым молодым колядником в этом году был 5-летний мальчик Данило.

Обычно колядки здесь длятся примерно две недели, а не только на Рождество. Лишь на Крещение коляднические ватаги проводят расколу. Все шайки снова сходятся, но уже не возле церкви, а на берегу реки Черный Черемош. Вместе поют и пляшут финальную коляду.

Криворовня расположена недалеко от города Верховина на Прикарпатье. Датой его основания считают 1654 год.

В свое время деревня была одним из центров опришковского движения. Считается, что именно здесь народный мститель Олекса Довбуш, не раз посещавший Криворовну, познакомился с Дзвинкой.

И именно здесь каждое лето жили писатель Иван Франко и фольклорист и этнограф Владимир Гнатюк.

Кроме них, в этом селе одно время останавливались митрополит Андрей Шептицкий, историк Михаил Грушевский, художница Параска Плитка-Горицвит (в селе даже есть ее музей), писатели Василий Стефаник, Леся Украинка, Ольга Кобылянская и многие другие.

Михаил Коцюбинский после посещения Криворовны написал "Тени забытых предков". А фильм по этому произведению в 1963 году снимал режиссер Сергей Параджанов – также в этом селе.

Поскольку в Украине начался сезон колядований, OBOZ.UA сделал подборку коротких текстов, на запоминание которых уйдет совсем немного времени. Они подходят как взрослым, так и маленьким детям. А выполнять их можно и дома, и в гостях и зайти с ними на ближайшие праздники к близким.

Как сообщал OBOZ.UA, во время 24-й сессии Генеральной ассамблеи стран-участниц Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия Украину впервые избрали в состав Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО. Для нашей страны это историческое событие и стратегический шаг по сохранению и развитию национального наследия.

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