В ГПСУ ответили, информируют ли ТЦК о мужчинах, которые пытались незаконно пересечь границу

Если военнообязанный пытается незаконного пересечь государственную границу Украины, но его останавливают сотрудники ГПСУ, информация о нарушителе передается в территориальные центры комплектования и социальной поддержки. После этого в ТЦК и СП проверяют актуальный статус военнообязанного.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. Он прокомментировал указанный вопрос проекту "ІПсО і люди". Запись разговора опубликована на YouTube-канале Центра противодействия дезинформации при СНБО.

Что происходит после задержания уклонистов на границе

Демченко подтвердил, что ведомство во время военного положения информирует бывшие военкоматы обо всех мужчинах, которые пытались покинуть Украину.

Согласно процедуре, после того, как лицо задерживают на границе, на нарушителя составляется административный протокол, далее дело передается в суд. Привлекать военнообязанного к ответственности или нет, решает суд. Как правило, речь идет о штрафе – он относительно незначительный.

"Мы информируем также и представителей ТЦК для того, чтобы они проверили, не уклоняется ли человек от мобилизации или обновлены ли у него военно-учетные данные. Это комплекс взаимодействия, который идет между Государственной пограничной службой и другими государственными органами", – пояснил представитель Госпогранслужбы.

Уголовная ответственность предусмотрена за организацию и пособничество в схемах незаконного выезда. Пограничники часто самостоятельно разоблачают такие схемы и подают информацию об этом соответствующим ведомствам для внесения в ЕРДР. "И уже вместе с другими правоохранительными органами это дело расследуется для того, чтобы этих людей привлечь к уголовной ответственности за незаконную переправку через границу", – сообщил спикер.

За 2025 год (по состоянию на сентябрь) разоблачено около 350 таких преступных групп. "Это большое количество людей, вовлеченных в эти схемы", – отметил Демченко.

Какова ситуация с незаконным пересечением границы

Представитель ГПСУ сказал, что пограничники ежедневно задерживают нарушителей. Чаще всего они пытаются передвигаться за пределами пунктов пропуска, через так называемый зеленый участок границы.

"Как видим, административная ответственность нарушителей не пугает. Потому что довольно часто мы задерживаем людей, которые идут на попытки незаконного пересечения границы и дважды, и трижды. Есть у нас и такие рекордсмены, которых задерживают более 10 раз", – заявил Демченко.

Как писал OBOZ.UA, недавно Служба безопасности и Национальная полиция Украины ликвидировали еще семь новых схем уклонения от мобилизации в разных регионах Украины. Всем организаторам, которые действовали в западных, центральных и южных областях, сообщено о подозрении.

