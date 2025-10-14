УкраїнськаУКР
Денис Казанский
Денис Казанский
Журналист, блогер, член украинской делегации в Трехсторонний контактной группе

Блог | В Донецке происходит настоящая драма: тиктокер выдал расположение российских войск возле супермаркета "Ашан"

Местного дурачка-тиктокера Кирилла Сириуса обвиняют в том, что он выдал расположение российских войск возле супермаркета "Ашан" (после отжима переименован в "Сигму"), в результате чего туда прилетело и супермаркет сгорел.

Кирилл Сириус снимал в "Ашане" незадолго до прилета, в том числе снял российскую военную технику на парковке. Говорят, там стояла система ПВО, которая была уничтожена, и уже от нее супермаркет вспыхнул и сгорел.

Теперь Z-людоеды в своих каналах травят блогера и угрожают ему расправой. Причем самое смешное, что среди них такой же фрик как и сам Сириус – британский пропагандист Грэм Филлипс, который уже пообещал набить Сириусу морду.

То есть британец, который понаехал в Донецк, теперь может оскорблять и бить коренного жителя Донбасса, и все это происходит под крики о борьбе с Западом и англосаксами.

Думаю, смешнее уже ничего не может быть.

