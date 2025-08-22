В Днепре открылся Центр жизнестойкости на базе социального жилья, обустроенного Фондом Рината Ахметова

В Днепре состоялось торжественное заселение третьей очереди мариупольцев в социальное жилье, обустроенное при поддержке Фонда Рината Ахметова, которое стало базой для Центра жизнестойкости. Ключи получили 35 семей вынужденных переселенцев из Мариуполя. Всего в этом пятиэтажном доме уже поселили 96 семей, а общая вместимость социального жилья рассчитана на 497 человек.

Жилой объект возведен в рамках проекта "ЯМариуполь. Жилье", а Фонд Рината Ахметова традиционно обустроил зоны общего пользования: кухни, комнаты отдыха, коворкинги и холлы. Эти помещения оснащены мебелью, бытовой и компьютерной техникой. Для детей созданы игровые комнаты с домиками, книгами и играми. Возле общежитий обустраиваются детские игровые площадки.

"Для Фонда сверхважно присутствовать на заселениях, видеть лица людей, их эмоции и слышать обратную связь. Это уже пятое заселение, и на каждом мы, как Фонд Рината Ахметова, присутствуем. Мы счастливы быть партнером проекта, который позволяет украинцам оставаться на своей территории и строить новую жизнь. Мы занимаемся пространствами общего пользования, что помогает жителям создавать сообщество. Кроме того, вместе с футбольным клубом "Шахтер" планируется обустройство спортивной инфраструктуры и футбольного поля", – подчеркнула Наталья Емченко, Директор по коммуникациям SCM и Председатель наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

На открытии также присутствовали почетные гости: министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улюткин, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, заместитель председателя Донецкой ОГА Игорь Бойко, председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак и ряд других уважаемых участников.

"Для Министерства это – новый стандарт социальной услуги: вместо временной помощи мы формируем сеть пространств, которые укрепляют общины и создают условия для восстановления. Сама концепция происходит из названия – как вернуть уверенность людей в завтрашнем дне, каким образом предоставить тот уровень услуг, чтобы человек понимал, что может вернуться к социальной и экономической жизни и верить в будущее. Спасибо всем, кто сделал все, чтобы этот Центр появился – Мариупольской и Покровской громадам, а также Днепру за то, что воплотили это", – отметил Министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин.

Центр жизнестойкости на базе социального жилья в Днепре – это пространство поддержки для мариупольцев, пострадавших от войны. Здесь они смогут получить психологическую помощь, социальное сопровождение, юридические консультации и образовательные программы.

"Мы делаем все, чтобы мариупольцы выстояли в эти времена. С 2022 года, благодаря поддержке наших партнеров, мы создали уникальную экосистему: 42 ячейки "ЯМариуполь" в 22 городах Украины, которые всесторонне поддерживают более 66 тысяч семей. Теперь, вместе с Правительством и громадами Донецкой области и Днепра, мы создаем Центр жизнестойкости – это место, где жизнь побеждает. Это о том, что только вместе, поддерживая друг друга, мы выстоим и сможем построить новое будущее, как для отдельной семьи, так и для всей Украины", – заявил городской голова Мариуполя Вадим Бойченко.

Это уже третье социальное жилье в Днепре, открытое в рамках проекта "ЯМариуполь. Жилье", к которому присоединился Фонд Рината Ахметова. Еще один аналогичный объект открыли в Киеве в 2024 году. Уже подтверждена реализация следующих инициатив в Черновцах, Запорожье и Кропивницком.

Проект "ЯМариуполь. Жилье" стартовал в 2023 году. Он реализуется Мариупольским городским советом при поддержке правительства Франции, Международной организации по миграции и государственных учреждений Украины. Фонд Рината Ахметова – системный партнер инициативы, в частности в обустройстве жилья для переселенцев.

Всего с 2023 по 2025 годы проектом "ЯМариуполь. Жилье" создано социальное жилье для более 1 300 мариупольцев.

За 20 лет деятельности Фонд Рината Ахметова оказывал всестороннюю помощь и поддержку более 29 миллионам человек.

