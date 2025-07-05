В дикой природе не мало шансов выжить: украинские спасатели показали детеныша косули, которого выхаживают уже два месяца. Видео

Около двух месяцев назад работники лесного хозяйства 3 Специального центра быстрого реагирования нашли новорожденного детеныша косули прямо на лесной дороге. Малыш был еще с пуповиной. Вероятно, его мать испугалась и убежала, оставив его в одиночестве.

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Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, куда передали детеныша косули на воспитание. Он получил имя Кузя.

"Лесоводы решили забрать его в помещение, ведь в дикой природе он не имел шансов выжить", – говорится в сообщении.

Теперь работники ГСЧС трижды в день кормят малыша молоком из бутылочки. Ежедневно Кузя все больше привыкает к людям и охотно лакомится вкусностями.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве сотрудники ГСЧС спасли кота в доме, который находился под завалами десять часов. У него не было воды, еды и возможности пошевелиться.

Ранее в Запорожье чрезвычайники спасли котенка из горящего здания, которое повредили оккупанты в результате утренней атаки ударными дронами. Четвероногого достали спасатели и передали волонтерам. В ГСЧС отметили, что каждая жизнь для них ценна, и не важно, человек это или – домашний любимец.

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