Способ существования государства, заключающийся в постоянном распространении пространства, называют империей. Она расползается как пятно из некогда малозаметного центра поглощая соседние территории.

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Ее носители завоевывают чужие земли, определенные собственного превосходства над их обитателями. Чувство этого превосходства, имперская надменность, которая выливается в веру в глобальную миссию переделать целый мир по своему, вдохновляет строителей империи.

Российский империализм иной. Потому что он о завоевании не только территорий, но и людей, населяющих их. "Мы забираем вашу землю, не потому, что мы сильнее, цивилизованнее, живем лучше, а потому что вы – это мы, а значит, ваши земли всегда были нашими".

То, что кто-то из завоеванных становится частью имперской верхушки, приобщается к ее распространению не отрицание имперскости России, а ее сущность. Ибо все эти безбородьки никогда не были какими-то другими, они всегда были как "мы", только из-за чьих-то интриг забыли об этом. Другие, не столь талантливые, тоже могут и должны приобщиться к этому "мы", пусть не к верхушке, а просто массе, большой, страшной. Но и так смогут почувствовать силу принадлежности к чему-то грозному.

"Стань как мы, испытай удовольствие от того как нас боятся в мире" – этим соблазняет завоеванная империя. "Стань снова сильным и грозным!".

Поэтому русский империализм – это не завоевание, а возвращение. Поэтому ему так важно апеллировать к прошлому, которое должно объяснить – "здесь всегда были и будем мы".