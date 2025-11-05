УкраїнськаУКР
В Баку презентовали книгу Александра Коваленко "44 дня в 2020-м"

Мария Шевчук

Мария Шевчук
В Баку презентовали книгу Александра Коваленко '44 дня в 2020-м'

По инициативе Международного фонда азербайджанцев мира (МФАМ) в Украинском центре в Баку состоялась презентация книги военно-политического обозревателя Александра Коваленко "44 дня в 2020-м", изданной на украинском и русском языках. В мероприятии приняли участие депутаты Милли Меджлиса Алибала Магеррамзаде и Кямран Байрамов, общественно-политические деятели, военные эксперты, представители СМИ.

По сообщению корреспондента haqqin.az, открывая мероприятие, генеральный секретарь Международного фонда азербайджанцев мира, председатель Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины (ОДАУ) Хикмет Джавад отметил, что книга "44 дня в 2020-м" представляет собой хронологическое описание событий, произошедших в Карабахе в 2020 году, и автор объективно донес эти события до украинской общественности, проследив их на протяжении 44 дней.

По словам Джавада, диаспорские организации играют важную роль в информационной войне, и подобные публикации служат донесению правдивого голоса Азербайджана до мира: "Александр Коваленко – один из известных военных комментаторов Украины. Он поддерживал справедливую позицию Азербайджана во время 44-дневной Отечественной войны и ежедневно выступал как в азербайджанских, так и украинских медиаресурсах. Сегодня он продолжает говорить об украинской войне в европейских СМИ. Вместе с ним мы решили издать книгу, отразившую все аспекты войны, происходящие на фронте, на информационном поле и на международной арене. В книге на фактах показано, как Азербайджан под руководством президента Ильхама Алиева одержал историческую победу".

В Баку презентовали книгу Александра Коваленко "44 дня в 2020-м"

Джавад добавил, что азербайджанская диаспора всегда поддерживала суверенитет и народ Украины: "Многие граждане Украины азербайджанского происхождения принимают участие в боевых действиях, более ста наших соотечественников героически погибли. Книга также в очередной раз демонстрирует эту солидарность и общую борьбу".

Генсек МФАМ обратил внимание, что издание включает в себя сравнение Первой и Второй Карабахских войн, а также анализ пропаганды Кремля против Украины: "Книга издана на украинском и русском языках, перевод на азербайджанский язык уже готов и будет опубликован в ближайшее время. В дальнейшем планируются также переводы на английский, польский, шведский и другие языки".

Хикмет Джавад сообщил, что основной целью Международного фонда азербайджанцев мира, зарегистрированного в Швеции, является распространение достоверной информации об Азербайджане, объединение диаспорских организаций и поддержка политической линии Азербайджана.

Автор книги, военно-политический обозреватель украинской группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в своем выступлении отметил, что 44-дневная война стала не только восстановлением исторической справедливости, но и важным поворотным моментом в региональном и глобальном геополитическом порядке: "Эти события изменили процессы на Южном Кавказе и за его пределами. В то время я анализировал ход войны, и стало ясно, что это не локальное столкновение, а начало освободительной войны. В освобождении Карабаха Украина видела свое будущее – освобождение Донбасса, Луганска и Крыма".

В Баку презентовали книгу Александра Коваленко "44 дня в 2020-м"

Автор добавил, что структура книги основана на хронологии 44 дней: "Каждая глава посвящена одному дню войны. В ней содержатся факты как о боевых действиях азербайджанской армии, так и о ходе информационной войны, методах армянской и российской пропаганды, фейковых новостях, манипуляциях и военных преступлениях. Проводятся параллели между событиями в Украине в 2014–2020 годах и карабахской войной".

А.Коваленко подчеркнул, что книга несет в себе и послание украинскому народу: "Азербайджанский народ доказал, что справедливости стоит ждать. После 30 лет ожидания Азербайджан наконец-то добился мира на своих условиях. Это важный пример и для Украины. Справедливого мира можно достичь только с позиции силы".

Автор заявил, что процитированное в книге заявление президента Ильхама Алиева на Шушинском медиафоруме о том, что Украина не должна никогда соглашаться с оккупацией, является важным посланием для Украины.

В Баку презентовали книгу Александра Коваленко "44 дня в 2020-м"

Руководитель рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Украина, депутат Алибала Магеррамзаде, поблагодарив автора, подчеркнул символичность книги: "В этом году мы отмечаем пятилетие Победы, и выход в свет такой книги в это время – важное событие. Это произведение, в котором каждый день войны описывается отдельно, системно отражает события. Особенно символично, что автор книги – наш друг из Украины".

Профессор Шалала Гасанова, член правления Совета прессы Азербайджана Азер Хасрет, военный эксперт Узеир Джафаров и другие выступившие на мероприятии отметили важность перевода книги на другие языки. 

По завершении презентации книги состоялась автограф-сессия.