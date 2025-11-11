Умер скандальный лидер партии 5.10 Геннадий Балашов: чем он еще запомнился. Фото

Бывший народный депутат и лидер политической партии "5.10" Геннадий Балашов умер в возрасте 64 лет. Об этом стало известно 11 ноября. Причины смерти пока не разглашаются, информацию подтверждают несколько бывших коллег политика.

О смерти Балашова сообщил в Telegram-канале беглый народный депутат Артем Дмитрук, который находится под санкциями СНБО. Он написал в соцсети: "Ушел из жизни Геннадий Балашов. Мои искренние соболезнования родным и близким. Светлая память. Царство Небесное". Сообщение быстро разошлось среди украинских медиа и пользователей сети.

Политик с собственной идеологией

Геннадий Балашов был одним из самых ярких и одновременно противоречивых украинских политиков 2000-х. Он продвигал радикальную идею "экономического либерализма" под лозунгом "5.10", которая предусматривала минимизацию налогов – 5% с продаж и 10% с зарплат. По его словам, это должно было превратить Украину в "налоговый рай".

Балашов также активно вел видеоблог и комментировал политические события в Украине после 2014 года, часто делая резкие заявления в отношении власти и бизнеса. Его YouTube-канал имел десятки тысяч подписчиков, а посты в соцсетях нередко вызывали дискуссии.

Что известно о карьере

Балашов родился в Днепре 20 февраля 1961 года. В 1998 году стал народным депутатом Украины III созыва. Позже занимался предпринимательской деятельностью, работал в сфере недвижимости и консалтинга. В 2013 году основал политическую партию "5.10", которую позиционировал как "партию будущего для предпринимателей".

В 1987 году окончил Днепропетровский государственный университет, экономический факультет – специальность "Экономика труда". После этого работал в городской администрации Днепропетровска, в частности был начальником управления внутренней политики горисполкома до 1998 года.

В 1998–2002 годах был народным депутатом Украины 3-го созыва, избранный в избирательном округе №27 (Днепропетровская область). На момент избрания принадлежал к "Межрегиональному блоку реформ", впоследствии входил во фракции Народно-демократической партии и "Яблоко", работал в Комитете по вопросам финансов и банковской деятельности.

Параллельно вел активную политическую деятельность как основатель и лидер нескольких партий – "За красивую Украину" (1998–1999) и "Красивая Украина" (1999–2001) – и участвовал в попытках политических объединений в начале 2000-х. Также был членом Общественного совета экспертов по вопросам внутренней политики при президенте Кучме (2001–2002).

Был политическим философом и медиа-персоной – блогер, радио- и телеведущий, директор агентства недвижимости "Липки", соавтор книги "Как стать авантюристом? Размышления миллионера" и основатель "Школы политической психологии". В 2014 году возглавил партию "5.10", отстаивал идеи либертарианского экономического курса и отмены многих налогов.

Имел проблемы с законом и репутацией – в 2021 году ГФС сообщила об аресте недвижимости на сумму около 200 млн грн и предъявила подозрения в уклонении от уплаты налогов; в 2021-2022 годах потерял часть телевизионных проектов после скандальных высказываний.

Во время полномасштабного вторжения РФ Балашов сначала оставался в Украине и продолжал выступать в медиа. В июле 2022 года уехал во Флориду по программе "Uniting for Ukraine"

Его позиция неоднократно вызывала споры, однако он оставался сторонником свободного рынка до последних дней. В 2025 году против него президент Владимир Зеленский применил санкции СНБО. В июле 2025 года YouTube канал Балашова был заблокирован на территории Украины как подсанкционного лица СНБО.

Как писал OBOZ.UA, в конце июня Зеленский ввел новые санкции против лиц, которые ведут бизнес на временно оккупированных территориях, сотрудничают с оккупантами и платят налоги российским властям. В список внесены, в частности, Дмитрук, Шумилов и другие лица.

