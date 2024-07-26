Украину ждет жара до +34, но часть областей накроют дожди: синоптики дали прогноз на выходные. Карта

В выходные, 27 и 28 июля, в Украину снова вернется жара, однако она будет кратковременной. Так, столбики термометров в большинстве областей поднимутся до +31…+34 градусов.

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Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра. Также синоптики прогнозируют, что часть областей в выходные накроют дожди.

Так, в субботу, 27 июля, в Украине ожидается преимущественно сухая и солнечная погода, за исключением юга. В Херсонской области, Запорожье и Крыму синоптики прогнозируют кратковременные дожди с грозами. Ночью температура воздуха в большинстве областей опустится до +16...+18 градусов, днем ожидается +29...+31. Немного более комфортные показатели будут на западе Украины – +25…+27 градусов.

В воскресенье, 28 июля, дожди снова вернутся на запад Украины. Так, в Волынской, Ровенской, Житомирской, Львовской, Тернопольской и Хмельницкой областях ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами. В остальных областях будет сухо. Ночью температура будет +16…+18 градусов, днем – +29…+31. Жарче всего будет на востоке, где столбики термометров кое-где поднимутся до +34 градусов.

Напомним, климатологи подвели погодные итоги июня 2024 года в Киеве. Этот месяц вошел в десятку самых влажных с начала наблюдений 1891 года.

Ранее синоптик предупреждала, что температура воздуха в Украине в ближайшие дни будет "плавать", но о безвозвратном прекращении жары пока речь не идет. В то же время местами возможны дожди, грозы и прохлада.

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