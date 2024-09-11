Украину накроют дожди с грозами: синоптики уточнили прогноз на четверг. Карта

В четверг, 12 сентября, в Украине вероятны периодические дожди, иногда с грозами. Причиной смены погоды станет влияние циклона.

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Таким прогнозом поделилась в Telegram синоптик Наталья Диденко. Она отметила, что на температуру воздуха это не повлияет. Столбики термометров в течение дня будут достигать в западных областях +19+22 градуса, в восточной части +28+32, на остальной территории Украины будет теплая погода, +25+30 градусов.

Диденко предупредила, что изменение погоды может повлиять на метеозависимых людей и повлечь за собой головную боль, проблемы с артериальным давлением, сонливость, снижение работоспособности и т.д.

В Киеве прогнозируется дождь, вероятно, с грозой. Максимальная температура воздуха будет колебаться около +27 градусов.

Напомним, синоптики Укргидрометцентра сообщили, что 12 сентября в Киеве облачно с прояснениями, кратковременный дождь, днем местами по области гроза. Воздух в регионе максимально прогреется до +28°С.

Как сообщал OBOZ.UA, в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского сообщили, что в Киеве сентябрь 2024 года начался с температурного рекорда. Во вторник, 3 числа, воздух прогрелся до +24,5℃, что превзошло предыдущий показатель в этот день 2015 года.

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