Украину накроет мокрый снег, будет гололедица: синоптик уточнила прогноз на четверг. Карта

В четверг, 14 ноября, в Украине ожидается первый настоящий снег этой осенью. Осадков не прогнозируется только в западных регионах страны.

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Об этом сообщили синоптик Наталья Диденко и Укргидрометрцентр. В частности, мокрый снег, а также гололедица и налипание снега, что может усложнить движение на дорогах, прогнозируется в северных, центральных и восточных областях Украины, а также в столице.

Похоже, в Киеве завтра будет первый снег. Уже было пару белых мух недавно, но это такое, будто привиделось. Снег ожидается мокрым, однако все же новинка метеорологическая. Поэтому дорогие водители, не шутите с безопасностью, это не тот повод", – отметила Диденко.

Ночью температура в Киеве будет колебаться около нуля, днем температура поднимется до 2-3 градусов тепла.

В западных областях осадков не прогнозируется – там будет только облачная облачность.

На юге Украины, в свою очередь, будет преобладать дождливая погода, температура днем будет достигать 5-9 градусов тепла. В целом температура по всей стране ночью будет приближаться к нулю, днем будет от 1 до 3 градусов тепла.

Следует отметить, что часть Украины утром в среду, 13 ноября, засыпало снегом. Небольшой снежный покров уже появился в западных областях: Львовской, Тернопольской, Ровенской, Ивано-Франковской. А в высокогорье Карпат ударил мороз -9 градусов.

Как писал OBOZ.UA, синоптик Наталья Птуха спрогнозировала, что грядущая зима будет мягче, чем предыдущие. Вероятно, Украины ожидает большое количество теплых дней по сравнению с холодными. В то же время холодные периоды все же возможны, говорит специалист.

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