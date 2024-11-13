В Украине по некоторым областям пошел снег: водителей предупредили об опасности. Фото и видео

Часть Украины утром в среду, 13 ноября, засыпает снегом. Небольшой снежный покров уже появился в западных областях: Львовской, Тернопольской, Ривненской, Ивано-Франковской. А в высокогорье Карпат ударил мороз -9 градусов.

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В Укргидрометцентре прогнозируют распространение осадков в течение дня также на Винницкую и Житомирскую области и предупреждают о гололедице на дорогах, объявлен I уровень опасности, желтый. Тем временем, украинцы в соцсетях делятся фото и видео ноябрьского снегопада.

На видео: снег в Ивано-Франковске

На видео: снегопад на горе Пип Иван

На видео: снегопад во Львовской области

По данным синоптиков, в среду в западных, Житомирской и Винницкой областях местами образование снежного покрова 1-5 см, на Закарпатье и в Карпатах гололедица.

На дорогах – гололедица, поэтому водителей призывают осторожничать на дороге из-за осложнений погодных условий.

В течение дня будет облачно, местами небольшой мокрый снег и дождь.