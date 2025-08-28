Украинский телеканал отсудил у священника УПЦ МП 10 тысяч грн

Приднепровский районный суд Черкасс взыскал с митрополита Запорожского и Мелитопольского Андрея Коваленко 10 тысяч гривен в пользу телеканала "ВИККА". Эти средства редакция потратила на получение юридической помощи во время защиты в судебном процессе, который инициировал митрополит.

Об этом пишет "Институт массовой информации" со ссылкой на комментарий генерального директора телеканала "ВИККА" Сергея Кузляева.

Согласно решению, 30 июня в суд поступило заявление представителя телеканала, адвоката Валерия Макеева. В нем он просил взыскать с Андрея Коваленко 47 500 гривен, которые были потрачены телеканалом на профессиональную юридическую помощь.

Представитель Ковальчука прислал возражения на такой иск. В нем говорилось о том, что все доказательства понесенных судебных расходов должны были быть предоставлены сторонами до окончания рассмотрения дела.

В конце концов суд удовлетворил заявление Макеева частично и принял решение взыскать с истца в пользу ответчика указанные расходы на оказание профессиональной юридической помощи в сумме 10 тысяч грн.

В апреле 2025 года митрополит Запорожский и Мелитопольский Андрей Коваленко (Лука) подал в суд на черкасский телеканал "ВИККА". Он требовал опровержения недостоверной информации, которая якобы прозвучала в эфире во время программы "Актуальный разговор" в декабре 2024 года. Также митрополит настаивал на компенсации в одну гривну.

Основанием для иска стали слова мэра Черкасс Анатолия Бондаренко, который заявил в эфире, что митрополит якобы работает на врага.

В июне Приднепровский районный суд отказал митрополиту в рассмотрении его иска против телеканала.

1 мая 2024 года Служба безопасности Украины объявила митрополиту Луке подозрение в разжигании религиозной вражды. По материалам следствия, он публично высказывал свое пренебрежительное отношение к прихожанам других конфессий в разговорах с верующими и во время церковных литургий.

11 декабря 2022 года Совет национальной безопасности и обороны ввел персональные санкции против семи иерархов Украинской православной церкви Московского патриархата. Среди прочих в санкционный список попал митрополит Запорожский и Мелитопольский УПЦ МП Лука (Андрей Коваленко).