"Украинская бронетехника" этим летом поможет организовать отдых для 1413 детей защитников Украины

В рамках проекта "Лето без войны" первые 150 детей уже отправились на отдых в Карпаты. Среди них – дети из семей погибших защитников, военнопленных, пропавших без вести, действующих военнослужащих и ветеранов.

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Об этом сообщила "Украинская бронетехника".

Для детей подготовлена программа психологического восстановления, социализации и активного досуга в Карпатах. Она призвана помочь детям улучшить эмоциональное состояние и восстановиться после пережитого травматического опыта.

"Для нас чрезвычайно важно помогать детям наших защитников и защитниц. Мы понимаем, что не всегда есть возможность, время или ресурсы организовать отдых для детей, поэтому берем часть этих обязанностей на себя. Пока наши военные держат фронт и защищают страну, мы заботимся о здоровье и досуге их детей", – говорит генеральный директор компании Владислав Бельбас.

На протяжении четырёх лет "Украинская бронетехника" поддерживает проект, благодаря чему более 4000 детей военнослужащих получили возможность психологического и физического восстановления.

Инициатива "Лето без войны" реализуется благотворительной организацией "После службы" совместно с общественной организацией "Милосердие и здоровье". Главная цель проекта – психологическая поддержка детей, чьи семьи пострадали в результате войны.