Украина является лидером по восстановлению международного правопорядка, – Мудра

Военные Украины поддерживают создание международного Специального Трибунала над преступниками из страны-агрессора. С такими заявлениями накануне выступил ряд популярных военных-блогеров ВСУ.

В частности, военный и известный блогер Кирилл Сазонов требует: "Дело теперь за нардепами, рассмотреть и утвердить безотлагательно – Соглашение о Спецтрибунале должно быть "оперативно ратифицировано", как того требует президент! Уже в этом году россияне должны "почувствовать, что их ответственность за преступление агрессии неизбежна".

Об этом пишут "Украинские новости".

После последних тяжелых ночей и обстрелов столицы он написал: "Киев в огне – будет ли Карма для Кремля за этот геноцид и преступления в Украине? Киев снова стал Фронтом. Каждую ночь. Победить и наказать – вот ключевые сейчас задачи для украинской власти. На все преступления в Украине должен быть прямой ответ и неизбежный вердикт! Это военные преступления, а значит преступления против человечности и мира. Поэтому должен быть за них и "Новый Нюрнберг". Украинский, Европейский". В Страсбурге президент Владимир Зеленский и Генсек Совета Европы Ален Берсе подписали Соглашение о создании и запуске Специального Трибунала. Он призван рассматривать преступление агрессии России против Украины. Как и было в свое время в Нюрнберге со стороны антигитлеровской коалиции – это действительно исторический шаг! Курирует эту важную работу со стороны Украины заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудрая. За более чем год ее работы в ОП по большинству направлений в ее зоне ответственности есть ключевые достижения. Поэтому создание Трибунала является тектоническим шагом в международном правосудии и всей архитектуре новой Мировой Безопасности!

Президент Зеленский уже подписал все необходимые документы для ратификации соглашения о Спецтрибунале для РФ. Украинское общество и столица после таких ночей, как сейчас, и могу уверенно сказать за военных ВСУ – всячески поддерживают это. Такие решения и важные процессы должны быть сейчас "вне очереди". Это вопрос истории и выживания Украины – нашего выживания! Поддерживаем здесь Президента – "Мир должен заговорить!".

Напомним, сама Ирина Мудра эта работа и прогресс над созданием международного Спецтрибунала считает "итогом трехлетней борьбы, начавшейся в самые тяжелые моменты войны, когда мир еще не определился со своей реакцией...".

В своей свежей колонке в Kyiv Post "Why We Must Punish the Crime of Aggression" высокопоставленный чиновник утверждает: "Мы должны наказать преступление агрессии — и создаем Спецтрибунал именно для этого. Я убеждена: мы не только декларативно провозглашаем войну преступлением – мы создаем инструмент, который доведет это дело до конца. Сейчас существует юридический вакуум: Международный уголовный суд может преследовать за военные преступления, но не может наказать за агрессию, – если агрессор (Россия) не признает его юрисдикцию. Наш же ответ: Украина вместе с более чем 40 странами создает Трибунал, который заполнит этот пробел, позволит привлечь к ответственности тех, кто решил развязать войну – даже при отсутствии национальной арестованности".

Почему это важно? Сдерживание – агрессия должна стать дороже, чем мир. Справедливость – преступление против другого государства больше не может оставаться без юридической оценки. Уже есть прецеденты: ордера МУС на арест Путина, Львовой-Беловой, генералов – они не могут передвигаться свободно. Трибунал охватит лидеров России, а также потенциально ее союзников – Беларусь, КНДР. Этот Трибунал не альтернатива, а дополнение к МУС: он работает с узкой, но ключевой целью – ответственность за агрессию, и гарантирует справедливость на самых высоких юридических стандартах. Мы создаем инструмент, который меняет правила глобальной безопасности. Потому что только сочетание права, решимости и международной солидарности способно остановить агрессию – как сейчас, так и в будущем!"