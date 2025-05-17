'Украина – искусственно созданная страна': в Одессе мужчина размечтался о захвате города Путиным и выдал свой 'девиз'. Видео

В День вышиванки мужчина в Одессе размечтался о захвате Россией этого южного украинского города. В обоснование своей позиции он привел свою этническую принадлежность и набор кремлевских пропагандистских штампов, направленных на отрицание существования Украины как отдельной страны, а украинцев – как отдельной нации.

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Также он назвал свой жизненный "девиз", более чем красноречиво характеризующий этого адепта "русского мира". Видеофрагмент интервью с жителем Одессы появился в местных Telegram-каналах.

Видео с фрагментом разговора журналистки со ждущим оккупантов жителем Одессы начался, по-видимому, с ее вопроса об отношении к этому предмету национальной одежды украинцев. На вопрос мужчина ответил, что он "русский, по национальности". А на уточняющий вопрос о том, как называется национальная одежда в России пенсионер заявил "А черт его знает" и добавил, что в Украине "придумали вышиванку". Аргумент о том, что в вышитых сорочках украинцы ходили в течение сотен лет, он проигнорировал.

Вместо этого поделился своим крайне красноречивым жизненным "кредо".

"Меня с детства приучили так: что дали, то и жри", – заявил он.

Далее любитель "русского мира" выдал целый набор кремлевских нарративов, направленных на отрицание права Украины на существование и обоснование претензий агрессора на территорию соседа.

"Вообще Украина – это искусственно созданная страна. Вот когда Путин заберет Одессу к себе, в Россию... Это российская территория! У нас будет все нормально", – заявил пенсионер.

Когда же журналистка поинтересовалась у него, почему он не поехал жить в РФ, если "там так хорошо" – возмутился: "Подожди, так это что – каждый раз надо переезжать?"

Напомним, ранее украинка пожаловалась, что ее унизили на работе в Харькове, потому что говорила на украинском. Один из коллег отказался с ней коммуницировать, "посоветовав" "сначала язык выучить, а потом разговаривать научиться", второй – оказался помочь ей, пока она не перейдет на русский.

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