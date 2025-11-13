Украина и Израиль будут совместно готовить профессиональных правоохранителей

Представители Национальной полиции Украины приняли участие в международном курсе MASHAV "Community and Security", посвященном развитию сотрудничества между полицией и общинами, а также изучению израильского опыта в сферах общественной безопасности, кризисного реагирования, волонтерской деятельности и поддержки местных сообществ.

Об этом говорится в сообщении Посольства Украины в Израиле, опубликованном в Facebook.

"Во время курса украинские участники ознакомились с работой Израильской национальной полиции, посетили полицейские объекты и учебные центры, приняли участие в круглых столах с представителями полиции и волонтерами", – говорится в сообщении.

Особое внимание было уделено уникальному израильскому опыту привлечения более 37 тысяч волонтеров к обеспечению общественной безопасности, а также успешным проектам – "Город без насилия" и "Городской полицейский".

Во время церемонии закрытия представитель Посольства Украины в Израиле поблагодарил израильскую сторону за высокий уровень организации курса, поддержку украинских правоохранителей и готовность делиться опытом в сфере общественной безопасности.

"Украинская и израильская стороны подтвердили готовность продолжать сотрудничество в сфере подготовки специалистов, а также развивать гуманитарные и учебные программы в поддержку Украины", – отмечается в сообщении.