Удобно и понятно: представлено первое в Украине мобильное приложение 'Мой нотариус'

7 октября 2025 года в Киеве состоялась презентация первого в Украине мобильного приложения "Мой нотариус". Инициатором проекта является Отделение Нотариальной палаты Украины в городе Киеве, которое сделало шаг к цифровизации нотариата и повышению доверия граждан к правовым институтам.

Приложение создано для того, чтобы сделать доступ к нотариальным действиям более удобным и понятным. Пользователи получат возможность быстро найти ближайшего нотариуса, проверить достоверность контактов, наладить коммуникацию и ознакомиться с актуальной информацией о порядке совершения нотариальных действий. Это означает не только экономию времени, но и гарантию прозрачности и уверенности в правильности выбора.

"Мой нотариус" устанавливает новый стандарт взаимодействия граждан с нотариальным сообществом. Там, где раньше нужны были поиски через справочники, личные рекомендации или бесконечные звонки, теперь достаточно нескольких кликов в смартфоне. Для государства запуск такого проекта означает не только внедрение еще одного цифрового решения, но и создание условий для большей открытости и эффективности в сфере правовой защиты. Нотариат является важной составляющей системы гарантий прав граждан, и его цифровая трансформация способствует уменьшению бюрократических барьеров, повышает удобство и безопасность сделок.

Подробнее о приложении по ссылке https: //miinotarius.app/