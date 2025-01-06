ТЦК может мобилизовать даже забронированных работников: нардеп Федиенко указал на проблему

В Украине бронирование работников критических предприятий больше не гарантирует защиту от мобилизации. Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК) теперь имеют право призывать и забронированных лиц.

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Об этом заявил народный депутат Александр Федиенко. По его словам, один из работников критически важного предприятия, имевшего официальное бронирование, был мобилизован Николаевским областным центром комплектования.

Хотя это предприятие признано критически важным для государства, работник был лишен отсрочки без учета его статуса. Депутат подчеркнул, что подобная практика ставит под угрозу стабильность работы ключевых отраслей.

"То есть теперь можно аннулировать отсрочку работнику критически важного предприятия, даже не обратив внимания на то, что он был забронирован. Вы можете поставить зарплату хоть сто тысяч, но вы не сможете обезопасить вашего работника от дальнейшей мобилизации", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Николаевский областной центр комплектования и социальной поддержки, мобилизовавший забронированного работника, действует в рамках действующего законодательства.

"Должностными лицами, которые осуществляли аннулирование отсрочки от призыва на военную службу по призыву во время мобилизации, не был учтен факт бронирования указанных работников за предприятием, признанным критически важным, а не исполнителем мобилизационного задания", – говорится в документе.

Несмотря на то, что решение о мобилизации можно обжаловать в суде, это требует времени. В течение этого периода мобилизованное лицо уже может быть отправлено на службу, что затрудняет возможность его возвращения на рабочее место. По словам депутата, такая практика подрывает доверие к системе бронирования.

"Проблематика всей этой истории состоит в том, что теперь такого человека демобилизовать невозможно. Предприятие теряет критически важного работника. А вся система бронирования доверия от предприятий, которые в рамках действующего законодательства бронируют критически важных работников", – резюмировал нардеп.

Как сообщал OBOZ.UA, еще с 1 декабря в Украине изменили правила бронирования – предприятия могут бронировать работников только через портал Действие. Обновление статуса критичности необходимо завершить до 28 февраля 2025, иначе переходный период бронирования закончится.

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