Три миллиона человек за 22 года: в Klitschko Foundation рассказали о поддержке украинцев

Три миллиона украинцев охватил своей деятельностью Klitschko Foundation за 22 года существования.

Об этом заявил Владимир Кличко накануне годовщины благотворительного фонда, основанного им и его братом Виталием еще в 2003 году.

"22 года назад мы с братом основали благотворительный фонд, который имеет целью помогать молодежи бороться за собственные мечты. Ведь успех нашей молодежи – это и успех Украины в целом. Выпускники наших проектов сегодня учатся в топ университетах Украины и мира, реализуют собственные проекты, работают в ведущих компаниях, которые укрепляют нашу страну", – говорит Владимир Кличко.

По его словам, в течение этого времени организация значительно трансформировалась и выросла. Значительный фокус в начале основания фонда приходился на спортивное направление – оборудование школ современным инвентарем, обустройство спортивных площадок, проведение благотворительных мероприятий для молодых спортсменов. Кроме того, Klitschko Foundation активно занимался проведением образовательных проектов, предоставляя подросткам необходимые навыки для успешного старта карьеры.

"За эти 22 года Klitschko Foundation удалось провести 192 проекта. Есть проекты, которые за 10-15 лет трансформировались по требованию времени в новые или приобрели новые элементы. Например, практически все наши инициативы сейчас имеют составляющую по поддержке ментального здоровья – с 2022 года почти во все программы мы привлекаем психологов. К тому же, понимая контекст, в котором живет сейчас молодежь, мы выделили ментальную поддержку в полноценные проекты "Расцветай" и "Ментальная стража", – рассказывает директор Klitschko Foundation Ангелина Осадчая.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Klitschko Foundation не приостанавливал свою работу ни на день. Из-за вызовов войны в организации появилось новое направление, гуманитарное. Благодаря международным партнерам за эти три с половиной года фонд передал более 500 тонн гуманитарной помощи общей стоимостью почти 10 миллионов евро.

Это, в частности: лекарства, лекарственные средства, средства гигиены для гражданских лиц и военнослужащих, детское питание, продукты питания, а также медицинское оборудование – аппараты УЗИ, МРТ и другие для украинских больниц. Среди них – перинатальные центры, родильные дома и детские больницы.

"Мы благодарны нашим партнерам – в основном, это крупные международные организации – за неравнодушие к судьбе украинских детей. Также мы активно фандрейзим на международных мероприятиях. Например, на конгрессе WBC, на различных благотворительных событиях в Европе. И мы видим, что большинство иностранного бизнеса и общественного сектора готовы поддерживать Украину так долго, как это будет необходимо, – отмечает Ангелина Осадчая.

Сегодня Klitschko Foundation увеличивает количество проектов, чтобы охватить как можно большее число участников. Также в ближайшее время фонд планирует обнародовать социальное исследование на тему устойчивости и мотивированности украинской молодежи.