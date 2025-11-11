Три года стойкости: как Херсон освобождали от российских оккупантов. Исторические фото и видео

11 ноября 2022 года стало исторической датой для Украины – в этот день ВСУ освободили Херсон от российской оккупации. Над городом, который более восьми месяцев жил под террором захватчиков, снова взвился украинский флаг.

Это была не только военная победа, но и символ несокрушимости и веры в свободу, за которую украинцы боролись каждый день. OBOZ.UA рассказывает, как Херсон освобождали от оккупантов, и публикует исторические фото и видео.

Начало оккупации

После начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года российские войска быстро продвинулись на юге. В конце февраля Херсон оказался в окружении, а уже 2 марта был оккупирован после ожесточенных боев. Город стал первым областным центром, который временно захватила Россия.

Оккупанты учредили собственную администрацию, вводили в обращение рубли, пытались интегрировать регион в так называемый русский мир. Людей похищали, пытали, принуждали к "сотрудничеству". Но херсонцы сопротивлялись: выходили на мирные акции под украинскими флагами, писали лозунги на стенах, помогали украинским военным с информацией.

В сентябре 2022 года Кремль объявил об "аннексии" Херсонской области, что было осуждено всем миром. Но это не изменило главного – украинское сопротивление не прекращалось.

Южное контрнаступление

Осенью 2022 года ВСУ начали контрнаступление на юге. Уже 9 ноября российский генерал Сергей Суровикин публично объявил об "отводе" войск с правобережной части Херсонщины. Кремль назвал это "маневром", но фактически это было признание поражения.

10 ноября украинские флаги взвились в Снигиревке и Киселевке, в 15 километрах от Херсона. Главнокомандующий Валерий Залужный сообщил: с 1 октября украинские силы освободили 41 населенный пункт.

Россияне пытались переправиться через Днепр, заявляя об "организованном отступлении". Но свидетельства очевидцев, журналистов и даже российских солдат показывали другую картину: панику, бегство, брошенную технику, потери и пленных. Некоторые военные переодевались в гражданское, чтобы убежать, другие тонули, пытаясь переплыть реку.

Освобождение Херсона

11 ноября 2022 года украинские войска вошли в Херсон, и уже 12 ноября город был полностью освобожден. Город встречал их со слезами, цветами, пением и флагами. На площади Свободы люди обнимали солдат, скандировали "Слава ВСУ!" и пели "Ой у лузі червона калина".

Той ночью херсонцы праздновали в темноте, электроэнергии не было. Люди срывали российские билборды с надписями "Россия здесь навсегда" и поднимали собственные сине-желтые флаги, которые хранили все время оккупации.

В освобожденном городе сразу начали работать саперы, ведь россияне оставили после себя тысячи мин и растяжек.

Президент Владимир Зеленский назвал 11 ноября "историческим днем". Освобождение Херсона стало поворотным моментом войны – доказательством того, что Украина способна побеждать даже там, где это казалось невозможным.

Спустя три года после этих событий Херсон остается под постоянными обстрелами, но не сдается. Люди продолжают жить, работать, помогать армии и отстраивать город.

Три года спустя Украина вспоминает всех, кто боролся и погиб за освобождение города: военных, волонтеров, жителей. Их стойкость и мужество навсегда запечатлены в новейшей истории.

