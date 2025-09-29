Трагедия Бабьего Яра: хронология и факты о страшном преступлении

Бабий Яр – урочище на северо-западной окраине Киева, которое стало некрополем. Здесь в сентябре 1941 года за два дня было расстреляно почти 34 тысячи евреев. В течение следующих двух лет урочище стало братской могилой для более 100 тысяч человек – евреев, ромов, военнопленных, членов ОУН, пациентов психиатрической больницы и даже нарушителей комендантского часа.

Трагедия Бабьего Яра стала одним из самых страшных преступлений Второй мировой войны. В День памяти OBOZ.UA рассказывает о хронологии событий.

Войска вермахта вошли в Киев 19 сентября 1941 года. Уже на следующий день в Бабьем Яру состоялись первые расстрелы военнопленных. Взрывы и пожары на Крещатике, вызванные советской диверсией 24 сентября, нацисты использовали как повод для массового уничтожения еврейского населения, обвинив в диверсии именно его.

28 сентября появились приказы для всех евреев собраться в указанном месте.

29 сентября "дорога смерти" пролегла от Лукьяновской площади через еврейское кладбище, далее – на улицу Кагатную (ныне – Семьи Хохловых), затем по Лагерной (ныне – Дорогожицкой). Людей заставляли снимать одежду и драгоценности, а потом расстреливали выстрелом в затылок. Только за два дня было убито более 33 тысяч человек.

Расстрелы продолжались непрерывно.

Первый этап охватывает осень 1941-го – весну 1942 года: ежедневно в Яру уничтожали евреев и пленных. Зимой 1941-1942 годов на том месте погибли члены Организации украинских националистов.

Следующий период – с конца зимы 1942-го до августа 1943-го. Расстреливали членов подполья, украинских националистов, ромов, пациентов больницы имени Павлова. В это время действовал Сырецкий концлагерь, узники которого также становились жертвами.

Заключительный этап начался осенью 1943-го, когда нацисты пытались замести следы. Узников Сырецкого концлагеря заставляли выкапывать тела, строить печи из надгробий и сжигать тысячи останков. В ночь на 29 сентября 1943 года часть этих узников сумела сбежать, и именно их свидетельства сохранили историю этого преступления.

Расстрелы осуществляла зондеркоманда 4а под руководством штандартенфюрера СС Пауля Блобеля. Помощь ей оказывали подразделения айнзатцгруппы С, полиция безопасности, полицейские батальоны и так называемая вспомогательная полиция. Именно эти структуры участвовали в массовых убийствах евреев по всей Украине – во Львове, Ривне, Житомире, Одессе, Каменце-Подольском, Харькове.

Всего в Киеве во время оккупации погибло более 100 тысяч человек. Это преступление стало частью Холокоста в Украине, где было уничтожено около полутора миллионов евреев.

В советское время трагедию пытались скрыть. В документах не упоминалась национальная принадлежность жертв, а сам овраг планировали застроить. Несмотря на это, память о преступлении жила в устных свидетельствах, литературе и искусстве. Лишь после распада СССР началось полное осмысление трагедии.

Особое место в истории занимают Праведники – люди, которые, рискуя жизнью, спасали евреев. На сегодня известны имена более 2600 украинцев, получивших звание "Праведник народов мира". Их подвиг напоминает, что даже во времена террора человек способен сопротивляться злу.

