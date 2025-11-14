Топ-5 пород собак, которые лучше всего подходят для семей с детьми

Профессиональный кинолог поделился пятью породами, которые, по его мнению, являются лучшими для семей. При этом в его список не вошли золотистые ретриверы и лабрадоры, хотя эти две породы собак являются одними из самых популярных вариантов для домашних животных благодаря своей верной, ласковой и нежной натуре.

Кейси Рэй, автор контента и эксперт по поведению собак, поделился своими лучшими рекомендациями для семей, основанными на его многолетнем опыте работы с собаками, пишет Express.

Боксер

Эксперт начал свой список с боксера — умной, игривой, преданной и энергичной породы. Несмотря на большие размеры, эти собаки легко находят общий язык с детьми.

Ши-тцу

На четвертом месте Кейси разместил маленького, ласкового и общительного ши-тцу. Он объяснил, что ши-тцу — это порода-компаньон, собаки, которые известны своим желанием дарить общество и привязанность хозяевам, в отличие от рабочих собак.

Корги

На третье место Кейси поставил корги. Эти маленькие, умные и преданные собаки нуждаются в дрессировке, физических упражнениях и надлежащей социализации, но известны как хорошие семейные псы.

Пудель

Эксперт является большим поклонником пуделей. Они широко признаны как одна из самых умных пород собак, с характерной внешностью благодаря своим плотным кудрям, которые не линяют.

Пудели бывают разных размеров и популярны благодаря своей нежной природе и способности хорошо поддаваться дрессировке.

Кавалер-кинг-чарльз-спаниель

Кейси поставил кавалер-кинг-чарльз-спаниеля на первое место. Эти маленькие собаки известны своим нежным, милым нравом и сильным желанием угодить своим хозяевам.

Кейси сказал, что это была порода, которую он чаще всего рекомендовал людям из-за того, насколько они простые и дружелюбные.

