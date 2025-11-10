Стоит ли позволять собакам и котам спать в вашей кровати: ответ эксперта

Многие владельцы домашних животных позволяют своим котам и собакам спать в их кровати по разным причинам, но стоит ли это делать?

Для тех, кто считает своего любимца еще одним членом семьи, сон с ним — это не просто привычка, а форма товарищества ночью. Какой бы очаровательной ни была эта ночная рутина, оказывается, что хотя она может быть полезной для вашего эмоционального здоровья, эксперты не всегда рекомендуют ее, пишет Express.

Ветеринар Пабло Антонио Ольмедо объяснил, что "сон с собакой или котом может уменьшить стресс и тревогу, способствовать сну и укреплять эмоциональные связи". Он добавил: "Их ритмичное дыхание, тепло тела и присутствие создают успокаивающий эффект, подобный объятиям".

Сон рядом с вашим домашним любимцем также может повысить уровень окситоцина и снизить уровень кортизола, который связан со стрессом. По словам ветеринара, это означает, что он может улучшить ваше настроение и даже помочь вам легче заснуть.

И он не единственный. Национальный фонд сна и Американская психиатрическая ассоциация (APA) отмечают, что присутствие животного может облегчить тревогу, уменьшить одиночество и усилить чувство безопасности, особенно у тех, кто живёт один.

Исследование, проведённое в Университете штата Вашингтон, показало, что поглаживание собаки или кота в течение всего десяти минут может значительно снизить уровень кортизола.

Однако, как оказалось, треть людей, которые делят постель с домашними животными, регулярно страдают от нарушения сна.

Домашние животные имеют определенные режимы сна, меняют положение тела, шумят или просыпаются рано утром, что может ухудшить качество человеческого сна. Также следует учитывать определенные соображения относительно здоровья.

Домашние животные могут быть носителями паразитов, бактерий или аллергенов, особенно если они не были вакцинированы или регулярно не проходили дегельминтизацию. Для людей, страдающих аллергией или астмой, наличие шерсти в спальне может ухудшить симптомы.

