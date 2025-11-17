Топ-5 лучших пород собак по версии специалистов по поведению животных

При выборе собаки одним из важнейших факторов является поиск воспитанной породы, которая положительно реагирует на поощрения, что делает нашу жизнь более спокойной.

Независимо от того, новичок вы или опытный владелец, породы, представленные в этом списке, известны своим послушанием, дружелюбием и желанием угодить, что значительно упрощает и делает дрессировку – или для домашнего этикета, или для выгула на поводке – проще и приятнее, пишет Express.

Эксперты по поведению собак назвали породы, которые бы они рекомендовали завести, если вы не планируете большую часть времени проводить на прогулках и за играми с собакой.

Бернский зенненхунд

Эти спокойные и терпеливые собаки – отличные компаньоны для семей с детьми. Сначала их выводили для рабочих целей как фермерских собак в Швейцарских Альпах, поскольку они высоко ценились за свою силу и выносливость. Сегодня бернских зенненхундов любят за их теплый, нежный темперамент. Глубоко верные и преданные, они формируют чрезвычайно прочные связи со своими семьями и чувствуют себя комфортно в тесном обществе.

Бигль

Бигли — дружелюбные, любознательные и жизнерадостные собаки, но они также известны своей независимостью благодаря своему происхождению как гончие. Их сильное обоняние и упрямая черта характера могут сделать их немного озорными, если их должным образом не дрессировать и не воспитывать. При постоянном присмотре они становятся ласковыми компаньонами, которые любят быть частью семьи. Бигли лучше всего чувствуют себя в активных семьях, где они могут получать много физических нагрузок и внимания.

Бостонский терьер

Бостон-терьеры — это неприхотливые компаньоны с репутацией очень воспитанных. Они резвые и игривые, но с таким же удовольствием сворачиваются калачиком, чтобы обняться. Эти собаки спокойные и достаточно тихие, часто не лают, что делает их отличным выбором для жителей квартир. Однако, как и большинству пород терьеров, им нужны регулярные физические нагрузки.

Золотистый ретривер

Золотистых ретриверов считают одной из самых воспитанных и надежных пород, ценя их за дружелюбный, нежный и умный темперамент. Изначально этих собак выводили для тесной работы рядом с людьми. Однако их известное хорошее поведение не возникает автоматически. Золотистым ретриверам нужна надлежащая социализация в щенячьем возрасте, постоянная тренировка с положительным подкреплением, а также большое количество физических упражнений и умственной стимуляции.

Кавалер-кинг-чарльз-спаниель

Кавалер-кинг-чарльз-спаниели легко адаптируются, спокойные и ласковые. Эти собаки-компаньоны стремятся угодить, что облегчает их дрессировку, и, как общительная и ласковая порода собак, они прекрасно подходят для семей.

Этот тип собак настоятельно рекомендуется для тех, кто заводит собаку впервые, поскольку он подходит тем, кто умеет уделять ей много внимания.

