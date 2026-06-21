Топ-3 породы собак, которые наиболее привередливы в еде: это вовсе не из-за упрямства

Собаки приносят в нашу жизнь бесконечную радость и любовь. Владельцы домашних животных единодушно соглашаются, что их четвероногие друзья сделали их жизнь лучше во многих отношениях.

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Однако у каждой собаки свой темперамент, и иногда особенности поведения зависят от породы и генетики. Недавний опрос, проведенный брендом кормов для собак Forthglade, выявил, какие породы являются одними из самых привередливых в выборе еды, что подтверждается экспертными комментариями ведущего специалиста по поведению животных, пишет Express.

Привередливость в еде – это проблема, которая может раздражать владельцев, но она встречается гораздо чаще, чем люди осознают, и редко связана с упрямством.

В большинстве случаев существует основная причина, по которой ваша собака может неохотно относиться к еде: будь то породная особенность, чувствительность к определенной текстуре или аромату, или что-то такое простое, как расположение миски с едой. Выявление основной проблемы и внесение некоторых продуманных изменений для её устранения обычно являются первым шагом к облегчению этого состояния.

Пудель

Пудели возглавляют список самых привередливых пород собак, получив идеальный балл 10 из 10. Эта порода собрала 82 упоминания в соответствующих темах на Reddit, из которых 20 были явными ссылками на то, что они привередливы в еде, что обеспечило им первое место с идеальным результатом 10 из 10.

Для тех, кто знаком с этой породой, такой высокий рейтинг может быть не особенно неожиданным, поскольку они известны как умные и энергичные собаки, которые обычно проявляют меньший энтузиазм к еде. Пудели составили 6 % ответов в опросе Forthglade.

Йоркширский терьер

На втором месте йоркширские терьеры получили 9,1 балла. Порода, чей крошечный рост явно связан с твердым отношением к еде: йоркширские терьеры фигурировали в 12 прямых упоминаниях о привередливых пищевых привычках из 29 общих упоминаний.

У йоркширских терьеров на самом деле более слабое обоняние по сравнению с обычной собакой, а это означает, что еда может их не заинтересовать, если только в ней нет особенно сильного или характерного аромата, который привлек бы их внимание.

Чихуахуа

Заняв третье место с оценкой 7,6, чихуахуа получили 77 упоминаний и заслужили репутацию среди владельцев за исключительную привередливость в отношении текстуры и вкуса.

Как порода, они особенно привередливы, когда дело доходит до текстуры и вкуса, и обычно процветают при разнообразии, поэтому, когда приемы пищи становятся однообразными или скучными, их нежелание есть часто является способом выражения недовольства.

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