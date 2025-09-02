Топ-3 главных астрономических событий сентября: что ждет украинцев

В сентябре украинцев ждут сразу три невероятных астрономических события. Уже в конце первой недели произойдет полное лунное затмение, которое будет наблюдаться на большей части Евразии, Африки и Австралии.

Лунное и солнечное затмения всегда происходят парами (а иногда даже тройками), и разделены 14-15 днями. Поэтому, через две недели после лунного затмения, состоится частичное солнечное, однако доступно оно будет на очень ограниченной и малонаселенной территории, пишет OBOZ.UA.

Кровавая Луна (7–8 сентября)

Полное лунное затмение, когда Луна приобретает красный оттенок. Явление создает особую атмосферу на небе, завораживает красотой. В это время может повышаться эмоциональная чувствительность людей.

Плеяды прячутся за Луной (12–13 сентября)

Звездное скопление временно исчезает за движением Луны, будто небесная игра в прятки. Увидеть можно даже без телескопа.

Осеннее равноденствие (22 сентября)

День и ночь становятся почти равными, Солнце переходит в Южное полушарие. Это момент баланса и начало астрономической осени, когда дни постепенно укорачиваются, а ночи – удлиняются.

В течение первых дней августа на утреннем небе будут находиться все планеты, кроме Марса. Но Меркурий, который медленно приближается к Солнцу, понемногу растворяется в его лучах, и в этом же месяце окажется в соединении. Сатурн и Нептун будут оставаться в созвездии Рыб, Юпитер украсит Близнецов, а Венера будет медленно мигрировать от Рака ко Льву.

Кроме того, именно в сентябре будет противостояние двух планет-гигантов – Сатурна и Нептуна. И если Нептун не сильно меняет свой облик, то у Сатурна можно попробовать рассмотреть эффект Зелигера – увеличение яркости колец в противостоянии.

