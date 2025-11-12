Топ-14 самых дружелюбных пород собак, которые прекрасно ладят с детьми

Собаки могут приносить в дом радость, общество, любовь, комфорт и смех, что также делает их идеальными домашними любимцами.

Некоторые породы также подходят для семей с маленькими детьми, поскольку они дружелюбны и терпеливы, пишет OBOZ.UA.

Колли

Колли известны своим интеллектом, преданностью и спокойным характером, но не слишком навязчивым.

Их терпение и ласка делают их идеальными для семей. Колли также требуют много физических нагрузок, что делает их особенно замечательными для активных семей.

Однако стоит отметить, что эти собаки также обладают высокой энергией и пастушьим инстинктом, а это означает, что они нуждаются в регулярной физической и умственной стимуляции.

Ирландский сеттер

Ирландский сеттер – это живая, любящая и социальная собака, известная своей игривостью.

Они лучше всего чувствуют себя в очень активных семьях и формируют прочную связь со своими семьями. Если их правильно социализировать и не оставлять надолго, эти собаки станут отличными домашними любимцами.

Ньюфаундленд

Эти ласковые плюшевые собаки терпеливы и нежны, что делает их идеальными для семей с детьми.

Ньюфаундлендов также называют "собакой-нянькой" из-за их близости к детям. Однако они нуждаются в тщательном уходе и умеренных физических нагрузках.

Английский мастиф

Английский мастиф может выглядеть устрашающе, но это большие, дружелюбные великаны, спокойные, терпимые и ласковые.

Эта порода "по сути является мебелью", а это значит, что она с удовольствием смотрит, как дети лазают по ней и обнимают ее, оставаясь терпеливой.

Стоит отметить, что из-за своего размера они не очень подходят для очень маленьких детей или небольших семей, поскольку могут легко опрокинуть маленьких детей и украшения.

Шетландская овчарка

Шетландские овчарки известны своим умом и верностью, что означает, что они чрезвычайно преданы своим семьям.

Эти собаки любят активное окружение, где они могут играть и общаться с членами семьи. Однако эти собаки обладают пастушьим инстинктом, а это означает, что они могут пытаться "пасти" детей.

Ши-тцу

Эти маленькие собаки дружелюбные, ласковые и игривые, а это означает, что они с удовольствием играют с детьми и обнимаются.

Однако, из-за своего небольшого размера, они могут случайно пострадать в ситуациях, когда дети чрезмерно шумят. Важно, чтобы дети знали границы и понимали, как правильно с ними играть.

Бишон-фризе

Очаровательные бишон-фризе маленькие, нежные, игривые и ласковые, что делает их идеальными для семей.

Они любят проводить время с семьями и маленькими детьми, и благодаря своему небольшому размеру ими легко управлять. Эти собаки также умны и стремятся угодить, а это означает, что их относительно легко дрессировать.

Боксер

Боксеры, возможно, не самые пушистые или милые собаки, но они невероятно преданные, энергичные и обожают играть с детьми.

Однако эти собаки большие, сильные и довольно возбудимые, а это значит, что они могут не подойти для домов с малышами, которых можно сбить.

Кавалер-кинг-чарльз-спаниель

Эти собаки одновременно ласковые и милые. При должной социализации они прекрасно ладят с детьми и другими домашними животными и любят быть частью семейной жизни.

Однако этим собакам не нравится оставаться надолго одним, поскольку они могут страдать от тревоги разлуки.

Пудель

Пудели бывают разных размеров, а это означает, что вы можете выбрать того, который лучше всего подходит для возраста ваших детей и размера вашего дома.

Обычно эта порода умная, игривая и нежная, что делает ее идеальной для семей с детьми. Однако, из-за своей шерсти, их нужно регулярно вычесывать и нуждаться в умственной стимуляции.

Бульдог

Все породы бульдогов известны своей преданностью, спокойствием и полнотой индивидуальности. Они также не самые активные, поэтому с удовольствием будут прижиматься к вам часами на диване.

Только не ожидайте, что они будут чрезвычайно активными – вы скорее увидите, что они дремлют, чем играют.

Бигль

Бигль – собака идеального размера для детей. Они достаточно крепкие и большие, чтобы справиться с шумными детьми, но достаточно маленькие, чтобы никого не сбить.

Они ласковые, любящие, любознательные и игривые, идеально подходят для активной семьи. Однако у них сильный охотничий инстинкт, что может означать, что их нельзя держать с другими мелкими домашними животными.

Золотистый ретривер

Золотистый ретривер – это воплощение семейной собаки – спокойный, нежный, ласковый и преданный. Он с удовольствием будет играть, но также при необходимости устраивается вздремнуть на диване.

Эти собаки также очень стремятся угодить и умны, а это значит, что их легко дрессировать. Однако стоит помнить, что они линяют и требуют много физических нагрузок.

Лабрадор

Их описывают как любимцев семьи, которых легко дрессировать и которые стремятся угодить. Они известны тем, что прекрасно ладят с детьми, поскольку игривы, дружелюбны и энергичны.

Лабрадоры лучше всего будут чувствовать себя в активных семьях, где они могут играть и получать пользу от постоянных тренировок.

