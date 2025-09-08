Теперь здесь снова звучит детский смех: благотворители совместно с ГУР приобрели и установили новую игровую площадку в саду 'Солнышко'

На Киевщине в селе Королевка Макаровского района открыли новую детскую площадку на территории садика "Солнышко". Ее приобрели и установили благотворительный фонд "Огонь ожесточенных не печет" вместе с благотворителями из ГУР МО Украины.

Об этом рассказали в ГУР МО Украины.

В начале полномасштабного вторжения в 2022 году детсад подвергся разрушениям в результате вражеского удара — была уничтожена крыша и выбиты окна. Теперь же здесь снова слышен детский смех и радость.

"Мы искренне благодарны фонду, Кириллу Алексеевичу Буданову и всей команде ГУР за весомый вклад в развитие и будущее наших детей. Спасибо, что вы не только защищаете государство, но и дарите детям радость в такое непростое время. Это пример большого сердца и настоящей заботы", – сказала заведующая садика Наталья Ткачук.

Восстановление площадки стало символом того, что даже во время войны важно защищать детство и строить будущее для новых поколений украинцев.

"Теперь здесь снова раздается детский смех. Теплая осень, радостные улыбки, важные мгновения детства во время борьбы за свободное и безопасное будущее Украины", – отметили в ГУР.