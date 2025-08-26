'Теперь у нас есть крыша над головой': мариупольцы получили ключи от социального жилья в Днепре, обустроенного Фондом Рината Ахметова

В Днепре состоялось торжественное заселение третьей очереди мариупольцев в социальное жилье, обустроенное при поддержке Фонда Рината Ахметова. Ключи получили 35 семей вынужденных переселенцев. Всего в пятиэтажном общежитии уже поселили 96 семей, а общая вместимость дома – 497 человек. Жилье стало базой для Центра жизнестойкости, где жители могут получить психологическую, социальную, юридическую и образовательную поддержку.

Жилой объект возведен в рамках проекта "ЯМариуполь. Жилье", а Фонд Рината Ахметова традиционно обустроил зоны общего пользования: кухни, комнаты отдыха, коворкинги и холлы. Эти помещения оснащены мебелью, бытовой и компьютерной техникой. Для детей созданы игровые комнаты с домиками, книжками и играми, также обустроены детские игровые площадки.

"Это переселенцы из Мариуполя, люди, которые потеряли все. Для них жилье – вопрос номер один. Среди них есть семьи с детьми и высококлассные специалисты. Для нас важно, чтобы они оставались в Украине", – подчеркнула Наталья Емченко, директор по коммуникациям SCM и председатель наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

Александр из Мариуполя ключи от жилья получил как раз в свой День рождения. Он с семьей пережил ужасы Мариуполя и благодарит судьбу за то, что сумел выехать из оккупированного города живым вместе с сыновьями и женой.

"Здесь рядом такие же люди, как и мы. Мне важно, что теперь у нас есть крыша над головой. Надеюсь, что когда-то вернемся домой, в свободный от захватчиков Мариуполь", – говорит мужчина.

Юлия переехала в Днепр после двух месяцев жизни в оккупированном Мариуполе. Ее дом разрушен, дети пережили посттравматический синдром и проходили реабилитацию. Теперь семья наконец-то получила социальное жилье и очень благодарна за эту помощь.

"Ринат Ахметов очень помог в обустройстве этого общежития. Обустроены кухни, детские комнаты, техника, холодильники, игрушки", – делится впечатлениями Юлия.

Наталья так же в Мариуполе потеряла почти все нажитое, теперь получила комнату в Днепре. Больше всего женщина в восторге от кухни, которую обустроил Фонд Рината Ахметова:

"Кухня вообще шикарная: морозильные камеры, холодильники, мультиварки, микроволновки, стиральные машинки, сушилки – нам очень повезло! Мы счастливы и благодарны, теперь у нас есть свои ключи впервые за три с половиной года".

Это уже третье социальное жилье в Днепре, открытое в рамках проекта "ЯМариуполь. Жилье", к которому присоединился Фонд Рината Ахметова. Еще один аналогичный объект открыли в Киеве в 2024 году. Уже подтверждена реализация следующих инициатив в Черновцах, Запорожье и Кропивницком.

Проект "ЯМариуполь. Жилье" стартовал в 2023 году. Он реализуется Мариупольским городским советом при поддержке правительства Франции, Международной организации по миграции и государственных учреждений Украины. Фонд Рината Ахметова – системный партнер инициативы, в частности в обустройстве жилья для переселенцев.

Всего с 2023 по 2025 годы проектом "ЯМариуполь. Жилье" создано социальное жилье для более 1 300 мариупольцев.

За 20 лет работы помощь и информационная поддержка от Фонда Рината Ахметова охватила более 29 миллионов человек.