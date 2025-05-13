Существовали дикие запреты: какими были школы в СССР, которые показывали 'лучшими в мире'

В советской пропаганде школа изображалась как идеальное место, где дети учатся дружить, получают знания и учатся патриотизму. В фильмах той эпохи ученики радостно направлялись на уроки, а учителя предстали мудрыми наставниками. Однако реальность значительно отличалась: строгая дисциплина, жесткие рамки поведения и множество запретов, которые современному поколению кажутся дикими.

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Советская система образования стремилась к единообразию и подавлению индивидуальности, особенно во внешнем виде школьников. И хотя многие нормы были обоснованы понятиями "воспитания" и "порядка", часто они превращались в средство контроля. Ниже - некоторые наиболее показательные запреты, действовавшие в школах СССР.

По сравнению со школами западных стран, в учебных заведениях СССР существовало немало строгих запретов. Нарушение этих правил могло привести к осуждению и наказанию со стороны учителей или администрации. Интересно, что значительная часть таких ограничений была впоследствии отменена после распада Советского Союза. Опыт показал, что отмена этих "нельзя" не навредила образовательному процессу, а в некоторых аспектах даже способствовала его улучшению.

Дисциплинарные и внешние ограничения

Одной из категорий ограничений были запреты, касающиеся внешнего вида учеников. В советской школе, особенно среди старшеклассниц, не допускалось использование ярких красок для волос, вероятно, из-за того, что такой вид не соответствовал идеализированному образу советской школьницы. Также строго запрещался пирсинг, особенно для парней - проколоть ухо было немыслимо. В то время как в западных странах пирсинг становился молодежным трендом, в СССР к этому относились крайне негативно. К проколотым ушам девушек относились несколько лояльнее, но все равно критиковали; те, кто хотел носить серьги, часто использовали клипсы. Эти запреты начали ослабевать с началом Перестройки, но полностью исчезли лишь после распада СССР.

Существовал также отдельный запрет на длинные волосы у мальчиков-старшеклассников. Удлиненные стрижки допускались, но волосы, заметно спускающиеся ниже ушей (в стиле популярных тогда западных групп), считались неприемлемыми. Такой вид ассоциировался с "лентяями-хиппи", к которым в Советском Союзе было крайне негативное отношение. К ребятам с длинными волосами применялись различные меры воздействия: их публично "прорабатывали" на классных и комсомольских собраниях, стыдили и требовали "привести себя в нормальный человеческий вид", "не выделяться" и "быть как все". В некоторых случаях даже применялись более радикальные меры - так называемые "комсомольские дружины" могли насильно постричь длинноволосых ребят прямо на улице.

Еще одним ограничением, связанным с внешним видом, был запрет на ношение кроссовок в школу примерно до начала восьмидесятых годов. Особенно это касалось модных западных моделей. Как и длинные волосы, кроссовки вне спортзала считались проявлением "пустой хиповой жизни" или "стиляжничества", поэтому учеников в такой обуви не пускали на уроки, а отправляли домой переобуваться. Впрочем, судя по фотографиям тех лет, этот запрет не всегда был строгим, особенно лояльно относились к советским кедам типа "два мяча". Ближе к середине восьмидесятых годов запрет на ношение кроссовок в школе был отменен.

Необычные школьные запреты времен СССР

Некоторые школьные запреты в СССР могут сегодня казаться довольно странными. Одним из таких был длительный запрет на использование шариковых ручек. Трудно точно сказать, по какой причине существовало это ограничение; существует несколько версий. Официально считалось, что шариковые ручки вредят развитию красивого почерка и даже могут искривлять осанку из-за перенапряжения мышц руки. Неофициальная версия связывает этот запрет с общим неприятием западных потребительских символов, таких как жвачка или джинсы. В любом случае вместо шариковых ручек ученики пользовались перьевыми, которые заправлялись чернилами, и должны были носить с собой промокашки, перочистки и чернильницы, что часто приводило к чернильным пятнам на руках и одежде.

Еще одним необычным, но строгим запретом было ношение коротких юбок в школу. Несмотря на то, что в семидесятые годы мини-юбки были популярны среди взрослых женщин, в школах это было категорически запрещено. Иногда классные руководители или завучи могли стоять у входа в школу и измерять линейкой длину юбок учениц от колена, устанавливая произвольные, не всегда обоснованные нормы. Интересно, что настоящая причина, почему девушки носили более короткие юбки, часто была банальной: за школьный год они просто вырастали из школьной формы, приобретенной в начале сентября.

Запреты, связанные с культурой и досугом

Кроме ограничений во внешнем виде и учебном процессе, существовали запреты, касающиеся интересов учеников вне школы. Долгое время, вплоть до 1976 года, в СССР было запрещено само по себе жевание жевательной резинки. Существовали даже пропагандистские материалы, высмеивающие людей, которые жуют жвачку, сравнивая их с животными. Несмотря на это, жвачка была чрезвычайно популярной, ее считали дефицитом, выменивали у иностранцев, а одну пластинку могли жевать всем двором или классом. Даже после начала производства в СССР она оставалась дефицитом, а за жевание жвачки в школе учеников могли выгнать из класса.

Еще одним странным запретом, который действовал до конца семидесятых - начала восьмидесятых годов, были занятия восточными единоборствами, в частности каратэ, и бодибилдингом. Причины этих запретов не совсем понятны, но милиция активно искала подпольные секции и "качалки", уничтожала самодельные тренажеры, а к посетителям применялись репрессивные меры. Тем не менее именно эти запрещенные виды активности вызывали невероятный интерес среди советских мальчишек.

OBOZ.UA предлагает вспомнить, кем были "стиляги" в СССР и почему их осуждало общество.

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